Raquel Bigorra no se guarda nada y le dice sus verdades a La Jefa de La Casa de los Famosos México.

Raquel Bigorra -de 49 años de edad- fue una de las invitadas especiales junto a las ex integrantes del Team Cielo al programa “Pinky Promise”.

Las ex integrantes del Team Cielo han decidido contar su experiencia en La Casa de los Famosos México, lo que ha revelado algunas cosas secretas del programa.

La Casa de los Famosos México es uno de los programas más vistos de la televisión mexicana y a solo 3 días para la gran final, las ex habitantes del Team Cielo contaron todo.

Las ex integrantes del Team Cielo de La Casa de los Famosos México han revelado que fue una de las experiencias más desconcertantes de su vida.

Ya que el público las conoció las 24 horas del día y, aún así, tienen conceptos equivocados de ellas.

Las famosas revelaron que la producción de La Casa de los Famosos México tiene el control de todo y editan lo que más les conviene que salga en televisión.

Lo que provoca que varias de sus críticas en redes sociales sean debido a las ediciones de la producción, lo que a las 4 ex integrantes del Team Cielo no les parece.

En La Casa de los Famosos México no se ve todo lo que ocurre y cambian las cámaras (YouTube | Toma de video)

Raquel Bigorra ha comentado que, además, La Jefa de La Casa de los Famosos México era cómplice de la producción y revela algunas verdades ocultas del programa

Al respecto, habló del primer posicionamiento de La Casa de los Famosos México, donde Marie Claire Harp estaba nominada.

La Jefa de La Casa de los Famosos México les avisó a los habitantes no nominados que habría un posicionamiento mucho antes de que saliera al aire.

Raquel Bigorra se compadeció de Marie Claire Harp y le contó lo que pasaría para que estuviera preparada mentalmente.

“La Jefa me dijo que no podía decir nada y sabía que me iba a regañar, pero yo dije ‘a la chingada La Jefa, yo le voy a decir a Marie Claire’”.

Raquel Bigorra