Wendy Guevara tuvo la fiesta que tanto soñó por su cumpleaños número 30; sin embargo, esto no la hizo totalmente feliz y es que el Team Infierno no estuvo presente y muchos de sus amigos tampoco.

Debido a que parte de la fiesta se transmitió en redes sociales, fans de Wendy Guevara notaron que los invitados, en su mayoría, eran influencers y gente que La Perdida apenas si conocía.

Esto desató una ola de críticas en contra de Randall Herrera, el organizador de la fiesta, a quien se le acusa de echar a perder la celebración de Wendy Guevara, así como de anteponer su interés por figurar en el medio artístico.

Randall Herrera y Wendy Guevara (@drrandallherrera / Instagram)

Los haters le caen encima a Randall Herrera por la fiesta de Wendy Guevara y sale a defenderse

Debido al hate que ha recibido tras la fiesta de Wendy Guevara, Randall Herrera, de edad desconocida, hace algunas aclaraciones sobre su relación con la youtuber originaria de León y, por supuesto, de la fiesta.

A través de un comunicado publicado en sus historias de Instagram, el médico cirujano explica que el 11 de julio comenzó a organizar la fiesta de Wendy Guevara; lo hizo por iniciativa propia, tal como ocurrió el año anterior.

Con ayuda de una wedding planner trabajó para que todo se llevará a cabo según lo planeado, de hecho, asegura haber estado corriendo de un lado a otro por lo que no pudo convivir con los invitados y tampoco -como hubiera querido- con Wendy Guevara.

Por lo que dejando claro que no buscaba hacerse fama con los asistentes, explica que éstos fueron elegidos por las amigas, familia y el manager de la youtuber, por lo que él solo se aseguraba que ningún ajeno se filtrara a la fiesta.

Randall Herrera se defiende de críticas por fiesta de Wendy Guevara (@drrandallherrera / Instagram)

Randall Herrera tiene una poderosa razón para no colgarse de la fama de Wendy Guevara

Y ya molesto, aclara que nunca le ha pedido nada a Wendy Guevara ya que es médico, tiene una exitosa carrera y lleva años trabajando por lo que no es ningún “colgado” como la gente dice.

“Deben saber que mi amistad con Wendy no es reciente y va más allá de la fama que tiene, ahora, sé que ella me quiere y para mí eso es más que suficiente. Soy afortunado de tenerla en mi team y en mi vida porque es cierto, gracias a ella nos ha ido bien a todos los que estamos a su alrededor. Esta fiesta era para Wendy y ella sabe mis intenciones y yo con eso me quedo tranquilo” Randall Herrera

Esto porque Paola Suárez, de 30 años de edad, informó que no asistiría a la fiesta porque tenía otro compromiso; no obstante, no le pesaba ya que los invitados no eran verdaderos amigos de Wendy Guevara sino gente hipócrita.