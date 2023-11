¿Quién fue Frances Sternhagen? Se dio a conocer que la actriz nominada al Emmy por su papel en Sex and the City murió a los 93 años de edad.

De acuerdo con un comunicado oficial lanzado por la familia de la actriz, Frances Sternhagen había muerto pacíficamente por causas naturales.

El hijo de Frances Sternhagen, John Carlin reveló que la actriz murió en casa durante la noche del pasado 27 de noviembre.

Frances Sternhagen cosechó una amplia trayectoria dentro de la industria del entretenimiento, sin embargo es reconocida por su participación en títulos como Cheers, ER y Sex and the City.

A lo largo de su trayectoria, Frances Sternhagen dejó un amplió legado en el cine y en el teatro con papeles que serán inolvidables para todos los televidentes.

A continuación te presentamos la trayectoria de Frances Sternhagen en la industria del entretenimiento.

¿Quién fue Frances Sternhagen? Conoce a la actriz que murió a los 93 años de edad

El mundo del espectáculo se encuentra de luto con la muerte de la actriz Frances Sternhagen, quien deja un amplio legado en la industria del entretenimiento.

Según The Guardian, Frances Hussey Sternhagen nació el 13 de enero de 1930 en Washington D. C., y era la hija única de John Meier Sternhagen, un juez del tribunal fiscal de los Estados Unidos, y Gertrude Wyckoff, una exenfermera.

Frances Sternhagen debutó en el cine en 1967 con Up The Down Staircase, protagonizada por Sandy Dennis y Eileen Heckart.

Aunque cuenta con una amplía trayectoria dentro de la televisión y el teatro, Frances Sternhagen es reconocida por su papel de la suegra de Charlotte York, Bunny MacDougal, en la serie Sex and the City de 2000 a 2002.

Gracias a este papel, Frances Sternhagen fue nominada al Emmy por tercera ocasión, de esta manera consolidó su versatilidad actoral.

Cabe recordar que Frances Sternhagen ya había sido nominada en dos ocasiones al Emmy por su papel en de Cheers.

Frances Sternhagen fue nominada para los Tony cuatro veces por papeles protagónicos o secundarios en: Equus, On Golden Pond, The Sign In Sidney Brustein’s Window, Angel.

Frances Sternhagen ganó dos premios Tony a la Mejor Actriz de Reparto: En 1974 lo hizo por la producción original de Broadway de The Good Doctor de Neil Simon y en 1995 por la reposición de The Heiress.

En la comedia clásica Cheers, Frances Sternhagen le dio vida a la autoritaria Esther Clavin, quien era la madre del personaje del cartero de Boston de John Ratzenberger, Cliff Clavin.

En la serie “ER Emergencias” dio vina al icónico personaje de la abuela del Dr. Carter (Noah Wyle).

En entrevista en 2002, Frances Sternhagen reconoció que le parecía divertido interpretar señoras mayores divertidas.

“Debo decir que es divertido interpretar a estas señoras mayores presumidas. Siempre es más divertido ser desagradable. He conocido mujeres así y supongo que puedo imitarlas”, destacó para Los Ángeles Times.

Frances Sternhagen participó en producciones como:

The Tiger Makes Out

The Hospital

Outland

Bright Lights

Starting Over

Big City

Misery

Julie y Julia

Independence Day

Doc Hollywood

And So It Goes

¿De qué murió Frances Sternhagen, actriz de Sex and the City?

A través de sus redes sociales, John Carlin -hijo de Frances Sternhagen- reveló que su madre murió pacíficamente en su casa.

John Carlin incluso reveló que había hablado por teléfono con su mamá horas antes de su muerte.

En esta llamada ambos pudieron decirse lo mucho que se amaban y pocas horas antes de subir a un avión para viajar a su hogar, John Carlin se enteró de la muerte de Frances Sternhagen.

“Ella fue amada por muchos. Soy muy afortunado de haberla tenido como madre, amiga y compañera de baile. Estuvimos juntos la semana pasada y hablamos el lunes por la tarde, nos dijimos cuánto nos amábamos y echábamos de menos” John Carlin

John Carlin compartió su publicación con una serie de fotos en las que se puede ver a Frances Sternhagen disfrutando de la vida.

“Voy a publicar más próximamente, pero por ahora sólo quiero dar las gracias por el notable regalo de una artista y ser humano” John Carlin

Así se despidió John Carlin de su mamá y reveló que sacará algunas canciones inspiradas en Frances Sternhagen.

“(Estoy) listo para interpretar algunas canciones nuevas (una de las cuales fue inspirada por ella) este fin de semana. Ella siempre me animaba a escribir, y disfrutaba de mi canto. Sigue volando, ‘Frannie’. El Telón baja sobre una vida tan rica, apasionada, humilde y generosamente vivida” John Carlin

Frances Sternhagen conoció a su esposo, el actor Thomas A. Carlin, mientras actuaba en una producción en Maryland.

Thomas A. Carlin murió de insuficiencia cardíaca en 1991.

La pareja tuvo cuatro hijos: Paul, Tony, Peter y John, y dos hijas, Amanda y Sarah. También le sobreviven nueve nietos y dos bisnietos.

A través de un comunicado se dio a conocer que se le hará un homenaje a Frances Sternhagen a mediados de enero, cerca de lo que hubiese sido su 94 cumpleaños.