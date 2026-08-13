Chelo Rodríguez fue una actriz española con una larga trayectoria en telenovelas y películas en Venezuela, de las cuales destacan La Usurpadora y Mundo de fieras.

La actriz murió el 12 de agosto de 2026 en Caracas, luego de una batalla contra el cáncer que duró varios meses; también padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

¿Quién es Chelo Rodríguez? La actriz de La Usurpadora y Rafaela

Consuelo Rodríguez Álvarez nació en Galicia, España y forjó una carrera como actriz en Venezuela, donde era reconocida por sus papeles en diversas telenovelas.

Chelo Rodríguez fue de las actrices más aclamadas en Venevisión por sus papeles como villana y tuvo su primera oportunidad como protagonista en la película Rafaela.

Chelo Rodríguez (Agencia México )

¿Qué edad tenía Chelo Rodríguez?

Chelo Rodríguez nació el 12 de agosto de 2026; tenía 84 años de edad.

¿Quién fue el esposo de Chelo Rodríguez?

Chelo Rodríguez estuvo casada con Orlando Urdaneta.

¿Qué signo zodiacal es Chelo Rodríguez?

Chelo Rodríguez era Leo.

¿Cuántos hijos tuvo Chelo Rodríguez?

Chelo Rodríguez tuvo un hijo llamado Gustavo Enrique Urdaneta Rodríguez.

¿Qué estudió Chelo Rodríguez?

Chelo Rodríguez estudió el bachillerato y secretariado comercial.

Chelo Rodríguez (Agencia México )

¿En qué trabajó Chelo Rodríguez?

Chelo Rodríguez debutó en las telenovelas con Corazón de madre y 1970 fue parte de La Usurpadora.

Tras llegar a Venevisión trabajó en telenovelas como:

Bárbara

La doña

La loba

La Zulianita

Daniela

María del Mar

Sueño contigo

Mujercitas

Hechizo de amor

Sabor a ti

El amor las vuelve locas

Formó parte de películas como Compañero Augusto, Fiebre y Mía Magdalena, también incursionó en el teatro con obras como Viva la menopausia.

Chelo Rodríguez se retiró de la televisión en 2009 y su última telenovela fue ¿Vieja yo?.

La actriz padecía ELA, por lo que estaba fuera de los reflectores y en marzo de 2026 confirmó que padecía cáncer, por lo que se sometió a un tratamiento.