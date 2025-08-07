Kelly Clarkson está de luto, su ex esposo, Brandon Blackstock, famoso representante de talentos, murió a la edad de 48 años.

Razón por la que Kelly Clarkson canceló las próximas fechas de su gira en Las Vegas ya que desea pasar un tiempo con sus hijos, fruto de su relación con Brandon Blackstock.

“Desafortunadamente tengo que posponer el resto de las fechas en August Studio Session de agosto en Las Vegas. Aunque normalmente mantengo mi vida personal privada, el año pasado, el padre de mis hijos había estado enfermo y en este momento necesito estar plenamente presente para ellos” Kelly Clarkson

Kelly Clarkson (@kellyclarkson / Instagram)

¿De qué murió el ex esposo de Kelly Clarkson, por quién canceló sus conciertos en Las Vegas?

A través del portal People, familiares de Brandon Blackstock, ex esposo de Kelly Clarkson -de 43 años, anunciaron su muerte.

Por lo que hoy se sabe que el ex esposo de Kelly Clarkson murió en paz y rodeado de su familia tras luchar por más de tres años contra el cáncer.

“Con gran tristeza, compartimos la noticia del fallecimiento de Brandon Blackstock. Brandon luchó valientemente contra el cáncer durante más de tres años. Falleció en paz, rodeado de su familia” Comunicado de la familia de Brandon Blackstock

Familiares de Brandon Blackstock piden respeto ante este difícil momento así como agradecen las muestras de cariño.

“Agradecemos sus pensamientos y oraciones, y pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia en estos momentos tan difíciles” Comunicado de la familia de Brandon Blackstock

Así fue la historia de amor entre Kelly Clarkson y Brandon Blackstock

Kelly Clarkson y Brandon Blackstock estuvieron casados de 2013 a 2022. Su relación duro siete años.

Kelly Clarkson y Brandon Blackstock se conocieron en los Premios de la Academia de Música Country en mayo de 2006.

Fueron una de las parejas más sólidas dentro de la escena musical debido a que, además de una relación amorosa, tenían una relación laboral.

Brandon Blackstock fue mánager de la cantante de Since U Been Gone.

Tuvieron dos hijos:

River, de 11 años, y

Remington, de 9 años.

De acuerdo con Kelly Clarkson, su divorcio fue extraordinariamente difícil y es que se enfrentaron en varios litigios por la custodia de sus hijos.

Canciones que Kelly Clarkson escribió pensando en Brandon Blackstock

A poco de darse a conocer la muerte de Brandon Blackstock, fans de Kelly Clarkson están recordando las canciones que ésta le escribió cuando sentía un gran amor por él.

Pero también cuando Kelly Clarkson tenía el corazón destrozado por acciones las acciones de su ex esposo.

Las canciones que Kelly Clarkson compuso pensando en Brandon Blackstock, son: