Zac Efron es el ícono de toda una generación que creció con las películas de High School Musical, donde el actor le dio vida al capitán del equipo de básquetbol Troy Bolton.

El gran éxito de esta trilogía de musicales solo fueron el primer escalón en la carrera actoral de Zac Efron, quien supo abrirse paso en Hollywood.

¿Quién es Zac Efron?

Zachary David Alexander Efron es un actor estadounidense originario de San Luis Obispo, California.

Además de dedicarse a la actuación, Zac Efron también tiene dotes de cantante, lo que ha dejado en claro con su participación en musicales de Disney y Hollywood, aunque también toca el piano y la guitarra.

Dentro de su vida personal practica golf, anowboard, escalada y surf.

Zac Efron (Instagram | @zacefron)

¿Cuántos años tiene Zac Efron?

Zac Efron nació el 18 de octubre de 1987. Actualmente el actor tiene 38 años de edad.

¿Quién es la esposa de Zac Efron?

Actualmente Zac Efron es soltero y no ha llegado al altar.

Su última relación conocida fue con la empresaria astraliana Vanessa Valladares, con quien estuvo entre 202 y 2021.

¿Qué signo zodiacal es Zac Efron?

De acuerdo con su fecha de nacimiento, Zac Efron nació bajo el signo de Libra.

¿Quiénes son los hijos de Zac Efron?

Zac Efron no tiene hijos.

¿Qué estudió Zac Efron?

Zac Efron se formó en artes escénicas en la escuela Pacific Conservatory of the Performing Arts.

¿En qué ha trabajado Zac Efron?

Si algo demostró Zac Efron fue su capacidad de abarcar proyectos completamente alejados de su inicio en los musicales de High School Musical.

Y aunque de vez en cuando regresa al género de películas que lo vieron convertirse en una estrella internacional, también ha protagonizado dramas y comedias tanto en cine como en televisión como:

Ted Bundy: durmiendo con el enemigo

Cuando te encuentre

A family affair

Somos tus amigos

Hairspray

El gran showman

Garra de hierro

17 otra vez

Buenos vecinos

Guardianes de la bahía

Zac Efron como Ted Bundy (Instagram | @zacefron)

Zac Efron es nombrado en el juicio por violación y tráfico sexual de los hermanos Alexander

El 27 de enero, en el marco del juicio de los hermanos Alexander, el nombre de Zac Efron salió entre los testimonios.

La declaración fue de una de las víctimas de los hermanos, quien habló ante el jurado bajo el seudónimo de Katie Moon.

De acuerdo con el testimonio, la víctima conoció a Tal y Alon Alexander en una fiesta que tuvo lugar en el apartamento de Zac Efron, esto el 12 de junio de 2012.

El actor era el anfitrión del evento, donde alrededor de 12 personas se reunieron ára ver el juego de la final de la NBA.

De acuerdo con Katie Moon, tras la fiesta se fue con los hermanos y un grupo pequeño de personas a un club cerca de la vivienda de Efron.

Lo siguiente que relató fue cómo Alon Alexander la violó en repetidas ocasiones tras perder el conocimiento y despertar desnuda en otro lugar.

Moon reafirmó ante el jurado que Zac Efron no estuvo implicado en ninguno de los delitos que se anfrentan los hermanos Alexander.