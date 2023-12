La tarde del 11 de diciembre, el actor estadounidense Zac Efron recibió su estrella en el Paseo de la fama de Hollywood, California en Estados Unidos.

En tan importante reconocimiento, Zac Efron, de 36 años de edad, estuvo acompañado de sus amigos así como de sus compañeros de la película The Iron Claw, que se estrenará próximamente en cines.

Su hermano menor Dylan Efron, de 31 años de edad, también estuvo presente en la ceremonia al igual que sus padres, Starla Baskett y David Efron, de 74 y 59 años de edad respectivamente.

Zac Efron rinde homenaje a Matthew Perry durante la revelación de su estrella en Hollywood

Visiblemente emocionado, Zac Efron dio un gran discurso durante la revelación de su estrella en el Paseo de la fama de Hollywood, evento que aprovechó para rendirle un homenaje a Matthew Perry.

Tras asegurar que nunca imaginó que tendría su propia estrella, ni en sus sueños más locos, Zac Efron agradeció a sus amigos, colegas y fans por acompañarlo y apoyarlo a lo largo de los años.

Así como recordó que durante sus primeros años de trabajo conoció a Matthew Perry, quien murió a los 54 años de edad el pasado 28 de octubre de este 2023.

“Colaborar con él en los primeros años fue muy divertido”, dijo y agregó: “Realmente me impulsó y me motivó de muchas maneras. Realmente me empujó al siguiente capítulo de mi carrera. Muchas gracias Matthew, hoy pienso mucho en ti”.

Cabe señalar que Zac Efron y Matthew Perry trabajaron juntos en la película 17 Again, que se estrenó en 2009.

Matthew Perry puso el ojo en Zac Efron para que lo interpretara es su bioserie. (Especial)

Zac Efron agradece su paso por High School Musical al devela estrella en Paseo de la fama de Hollywood

Zac Efron también reconoció que High School Musical le abrió las puertas a la fama, por lo que agradeció al director y productor del exitoso proyecto, Kenny Ortega y Bill Borden.

“Ustedes dos fueron fundamentales para mis comienzos en High School Musical. Estoy eternamente agradecido”, señaló Zac Efron y confesó que aún canta las canciones cuando se baña.

Por otro lado, el actor estadounidense se convierte en la personalidad número 2.767 en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.