¿Quién es Rodrigo Saval, el recién casado con Paulina Goto? Más de tres años de noviazgo llevaron a la pareja a casarse por el civil en la Ciudad de México.

En septiembre de 2022, Rodrigo Saval le entregó el anillo de compromiso a Paulina Goto, desde ese momento la actriz se mostró muy emocionada por su enlace matrimonial.

Se dio a conocer que Paulina Goto -de 31 años de edad- y Rodrigo Saval -de 30 años de edad- se casaron por el civil el 28 de febrero en una ceremonia muy íntima en donde estuvieron presentes sus seres queridos.

Tras darse a conocer su casamiento, varias personas se han cuestionado sobre quién es Rodrigo Saval, el ahora esposo de Paulina Goto.

En abril del 2019, Paulina Goto comenzó su relación con Rodrigo Saval. Tras casi cuatro años de noviazgo, la pareja se casó por el civil.

Pero ¿quién es Rodrigo Saval? El político mexicano e robó el corazón a Paulina Goto y se casó con la actriz.

Rodrigo Saval es egresado de la carrera Administración pública y gobierno de la Universidad Anáhuac del Norte. También estudió una maestría en Políticas Públicas y Administración por el King’s College London en Reino Unido.

En 2015 comenzó su carrera en el sector publico al trabajar como becario en la Coordinación de Asesores de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República.

Por un corto periodo de tiempo, se desempeñó como asesor del Secretario de Educación Pública. Después trabajó en la campaña presidencial de José Antonio Meade como Secretario Particular del Coordinador de Análisis.

Después Rodrigo Saval trabajó como Coordinador Editorial en una agencia boutique especializada en construir estrategias de comunicación.

En 2021 fue candidato a diputado local por el distrito 13 de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano, pero no se alzó con la victoria.

Rodrigo Saval se desempeña como director general de Bespoke Consultores, una empresa de consultoría política.

También ha estado involucrado en algunas organizaciones de fines altruistas como Cero Pobreza, Fundación Vuela y AMANC México.

Paulina Goto confesó que conoció a Rodrigo Saval cuando eran adolescentes, ya que ambos coincidieron en un viaje.

Sin embargo, no se volvieron a ver hasta años después cuando se encontraron en una boda de una amiga en común.

Desde ese momento comenzaron a tener una relación cercana y así Paulina Goto y Rodrigo Saval comenzaron su historia de amor.

Paulina Goto confesó que comparte con Rodrigo Saval la pasión por la música, incluso el político le ha ayudado a componer algunos temas.

“A Rodrigo le encanta la música y es una de las cosas que me enteré cuando empezamos a salir y todavía no éramos novios y la verdad es que eso me conquistó”

Paulina Goto