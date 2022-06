¿Paulina Goto y Pedro Damián anduvieron? El productor responde si es verdad que mantuvo una relación amorosa con la actriz cuando ella tenía 18 años y él 58.

Tras la denuncia de Sasha Sokol sobre el abuso que vivió cuando era menor de edad por parte de Luis de Llano, se recordó el supuesto romance entre Paulina Goto y Pedro Damián.

En medio de las especulaciones, Pedro Damián fue cuestionado sobre todos los rumores que han surgido y pidió a los reporteros en enfocarse en solo compartir cosas buenas.

Paulina Goto junto a Pedro Damián (Agencia México)

Pedro Damián responde sobre si es verdad que mantuvo una relación con Paulina Goto

Desde hace varios años surgió el rumor de que Paulina Goto y Pedro Damián mantenían un romance cuando la actriz comenzaba con su carrera como actriz.

En ese momento el romance generó gran controversia debido a la gran diferencia de edad entre ambos, pues Paulina Goto tenía 18 años, mientras que Pedro Damián tenía 58.

Durante el estreno del remake de la película ‘El padre de la novia’, Pedro Damián fue cuestionado sobre su supuesta relación con Paulina Goto y los ataques que recibió en redes sociales tras la denuncia de Sasha Sokol en contra de Luis de Llano.

Sin querer referirse al tema de Paulina Goto, Pedro Damián puntualizó que se encuentra alejado de las redes sociales, ya que considera que las malas noticias no le sirven a nadie.

“Yo ya no me meto a redes sociales porque pienso que las redes sociales a veces se utilizan para hacer cosas no buenas. Ya no estoy mucho en eso, comunico mi trabajo, lo que creo que es importante, lo que hace bien a la comunidad, no paso malas noticias, las malas noticias no sirven para nadie”

Pedro Damián pidió a los reporteros no ser tan críticos con las celebridades y mostrarse más empáticos pues consideró que no es necesario compartir cosas malas.

“Yo pienso que tenemos que ser menos críticos y más empáticos, compasivos con los seres humanos. Y con nuestros compañeros artistas. Yo a veces veo noticias de mis compañeros artistas que yo digo porque hacen esto” Pedro Damián

En su conversación, Pedro Damián pidió vender buenas noticias y no enfocarse en las cosas negativas.

“Lo que tenemos que hacer es vender buenas noticias, eso va a hacer que nuestra comunidad, niños, niñas crezcan mejor” Pedro Damián

¿Pedro Damián y Paulina Goto tenían una relación?

En 2010 se reveló que Paulina Goto y Pedro Damián mantenían una relación. Aunque la actriz ya era mayor de edad, la diferencia entre ambos fue un factor que causó gran polémica.

De acuerdo con los reportes Pedro Damián conoció a Paulina Goto y la eligió como la protagonista de la telenovela ‘Niña de mi corazón’.

Paulina Goto empezó a tener más exposición, fue en ese momento que empezaron a circular fotos en donde se le vía muy cerca de Pedro Damián.

En 2012 Paulina Goto volvió a protagonizar una novela de Pedro Damián: ‘Mis XV’. Pese a que los famosos nunca confirmaron su relación, versiones señalaban que la pareja había finalizado su romance en 2013 en medio de las críticas por la diferencia de edad.

Fue en 2017 la revista TVNotas compartió una supuesta conversación entre Pedro Damián y Paulina Goto en donde exponía su supuesta relación.

En medio de la controversia Paulina Goto rompió el silencio en 2018 y aseguró que Pedro Damián solo le dio una oportunidad en la actuación y reveló que procedería legalmente contra la revista por manipular la información.

“Nunca sufrí acoso de su parte... Lo que sacó la revista son puras mentiras que me desacreditan y en las que se inventaron conversaciones, por lo que ya estoy tomando cartas en el asunto y cuando se pueda hablaré más” Paulina Goto

Pedro Damián y Paulina Goto siempre han negado que mantuvieron un romance, señalando que su relación fue profesional.