Ricardo Hill es un reconocido actor y comediante mexicano que destaca por ser el imitador del periodista Joaquín López-Doriga.

Su trayectoria en televisión abarca programas humorísticos y telenovelas, esto a la par de haber realizado trabajos de doblaje.

¿Quién es Ricardo Hill?

Ricardo Guillermo Domínguez Hill es un actor, comediante, locutor y humorista que destaca por su imitación de personajes de la vida pública como:

Joaquín López-Doriga

Jacobo Zabludowsky

Felipe Calderón

David Faitelson

Ricardo Hill (Facebook | Ricardo Hill)

¿Cuántos años tiene Ricardo Hill?

Ricardo Hill nació el 27 de julio de 1962, por lo que tiene 63 años de edad (en 2026).

¿Quién es la esposa de Ricardo Hill?

No existe información pública confirmada sobre la esposa de Ricardo Hill.

¿Qué signo zodiacal es Ricardo Hill?

Ricardo Hill nació bajo el signo de Leo, según la astrología.

¿Quiénes son los hijos de Ricardo Hill?

No hay constancia pública de que el actor y comediante Ricardo Hill tenga hijos.

¿Qué estudió Ricardo Hill?

Ricardo Hill tiene estudios inconclusos en Contaduría Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Tras abandonar esta rama, ingresó al Instituto de Arte Escénico y al Instituto Soler, espacios en los que se formó artísticamente.

¿En qué ha trabajado Ricardo Hill?

La trayectoria de Ricardo Hill aborda más que nada trabajos en la televisión con programas como:

La Parodia

La Hora Pico

El privilegio de mandar

Los Perplejos

En el mundo del doblaje, Ricardo Hill también dio voz a personajes emblemáticos que marcaron a varias generaciones:

Silvestre de Looney Tunes

El hombre sin pantalones de La vaca y el pollito

Poseidón en Saint Seia

Kaio-Sama de Dragon Ball Z

Aban de Las aventuras de Fly

Dragon Shiryu en las películas de Saint Seiya

Él en Las Chicas Super Poderosas

Ricardo Hill enfrenta fuertes problemas de salud

En una entrevista para TVNotas, el actor Ricardo Hill hizo una aparición preocupante al revelar severos problemas de salud tras diagnósticos de enfisema pulmonar y EPOC.

El comediante enfrenta un deterioro cognitivo, así como una fuerte pérdida de peso.

Del mismo modo, reveló tener problemas económicos derivados de los gastos médicos que requiere el tratamiento de las enfermedades que padece.

Ricardo Hill reconoció también tener miedo a la muerte, motivo por el que acude constantemente a terapia psicológica.

Actualmente, vive de algunas regalías, su jubilación de la ANDA y la pensión para adultos mayores.