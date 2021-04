Raúl de Molina está en vuelto en una polémica tras salir a la luz un video donde toca sin su permiso a Lucía Méndez

La actriz Lucía Mendez no se quedó en silenció y contó en entrevista para el programa Chisme No Like, que se acuerda "como hubiera sido ayer" del momento tan incómodo que vivió en el programa 'El Gordo y la Flaca', al ser recibir tocamientos sin su consentimiento por parte del conductor Raúl de Molina, cuando ella solamente lo saludaba.

“Si fue una falta de respeto, pero te digo que me pidió perdón, y hizo la reacción de no lo vuelvo hacer, y ante los hechos no puedes decir que no es cierto, porque de alguna manera yo en toda mi vida siempre he sido sincera” Lucía Mendez

En el video que ya circula en redes, se observa a Lucía Mendez parándose para saludar a Raúl de Molina, luego este de inmediato lleva sus manos a sus pompas. En el lugar también se encontraba la periodista Lili Estefan.

Lucía Mendez narra que estaban en el programa en vivo y cuando se fueron a corte ella le dijo "Oye Gordo que te pasa, que onda por que tan mandado, yo no me llevo así, me puse muy molesta y se me iba a notar", por lo que Raúl de Molina le respondió "No pasa nada, solo fue una broma".

“Esto si sucedió es muy desagradable, me impresiona muchísimo, todos los casos que han pasado no se que está pasando en la humanidad, cada vez salen más cosas, estoy con las mujeres” Lucía Mendez

Finalmente Lucía Méndez reveló que es mujer y en un momento la maltrataron psicológicamente, por lo que sabe que es y tomo terapia para salir adelante, pero lo más importante perdonó a la persona para poder superar el amargo trago, pues aseguró que es un rencor tan fuerte que se guarda en el alma pero debes sacar.

Hasta el momento Raúl de Molina no se ha pronunciado al respecto.