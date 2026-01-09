Nina Dobrev está celebrando su cumpleaños este 9 de enero, por lo que te damos detalles de quién es la actriz canadiense tales como:

¿Quién es Nina Dobrev, actriz canadiense?

Nina Dobrev es una actriz canadiense de origen búlgaro, quien nació bajo el nombre de Nikolina Kamenova Dobreva en Sofía, Bulgaria.

Ella es principalmente conocida por su papel protagónico como Elena Gilbert y Katherine Pierce en la serie The Vampire Diaries de The CW, lo que la catapultó a la fama internacional.

Además de su faceta actoral, se sabe que Nina Dobrev es conocida por ser una empresaria en el mundo vinícola; también se ha destacado como una figura influyente en el estilo de vida y bienestar.

¿Qué edad tiene Nina Dobrev, actriz canadiense?

Nina Dobrev nació el 9 de enero de 1989. Por lo tanto, en enero de 2026, tiene 37 años de edad.

¿Quién es la pareja de Nina Dobrev, actriz canadiense?

Nina Dobrev estuvo en una relación con el snowboarder profesional y medallista olímpico estadounidense Shaun White, en donde su relación se hizo pública alrededor de 2020.

Sin embargo, la pareja terminó su compromiso y se separó después de cinco años juntos en 2025.

Antes de eso, también mantuvo una relación muy conocida con suyo co-estrella en The Vampire Diaries, Ian Somerhalder del 2010 al 2013.

¿Cuál es el signo zodiacal de Nina Dobrev, actriz canadiense?

El signo zodiacal de Nina Dobrev es Capricornio, ya que nació el 9 de enero.

Los Capricornio como Nina Dobrev son personas ambiciosas, disciplinadas y muy trabajadoras, con un fuerte sentido de la responsabilidad, prudencia y lealtad.

Ellos buscan la estabilidad y el éxito a largo plazo por lo que trabajan duro para lograrlo; se sabe que son muy organizados.

¿Nina Dobrev, actriz canadiense tiene hijos?

No, hasta la fecha, Nina Dobrev no tiene hijos, pues se ha mantenido enfocada en su carrera profesional, sus emprendimientos comerciales y su vida personal.

¿Qué estudió Nina Dobrev, actriz canadiense?

Se sabe que Nina Dobrev asistió a la escuela secundaria Vradenburg Junior Public School y a la J. B. Tyrrell Sr. Public School en Toronto, donde comenzó clases de ballet y gimnasia rítmica.

Posteriormente estudió en el Wexford Collegiate School for the Arts en Toronto y cursó estudios de sociología en la Universidad Ryerson, ahora Toronto Metropolitan University, aunque no terminó la carrera y la abandonó en 2008 porque decidió centrarse en su carrera como actriz.

También Dobrev tomó clases de actuación en el Armstrong Acting Studios en Toronto.

¿En qué ha trabajado Nina Dobrev, actriz canadiense?

Nina Dobrev inició su carrera como actriz en 2006, con papeles en películas como Away from Her y Fugitive Pieces, y en la serie Degrassi: The Next Generation como Mia Jones.

No obstante, su trabajo más conocido es en The Vampire Diaries (2009–2015), interpretando a la protagonista de dicha serie.

Ha participado en películas como The Perks of Being a Wallflower o Las ventajas de ser un marginado, Let’s Be Cops, xXx: Return of Xander Cage, Flatliners y en la comedia romántica de Netflix Love Hard.

También es cofundadora de la marca de vinos Fresh Vine Wine, junto a su amiga Julianne Hough, enfocada en productos con bajas calorías y sin azúcares añadidos.