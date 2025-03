Michell Roxana Castellanos intenta salvar la reputación de su hermana Alesk Génesis, quien fue arrestada a poco de haber sido eliminada de La Casa de los Famosos All-Stars.

A través de redes sociales, Michell Roxana Castellanos acusa a Endemol Shine Boomdog de haber pactado la detención de Aleska Génesis -de 33 años de edad-.

Arresto que asegura se cometió de manera ilegal ya que no hay delito que perseguir, pero quién es ella?

¿Quién es Michell Roxana Castellanos?

Michell Roxana Castellanos es una modelo, empresaria y escritora de libros infantiles. Actualmente su nombre está haciendo ruido por ser la hermana de Aleska Génesis.

Michell Roxana Castellanos (@michellroxana / Instagram)

¿Qué edad tiene Michell Roxana Castellanos?

Michell Roxana Castellanos nació en Barquisimeto, Venezuela el 22 de abril de 1995 por lo que actualmente tiene 29 años de edad.

¿Quién es la pareja de Michell Roxana Castellanos?

Se desconoce quién es la pareja actual de Michell Roxana Castellanos.

¿Qué signo zodiacal es Michell Roxana Castellanos?

A Michell Roxana Castellanos la rige el signo zodiacal de tauro.

Michell Roxana Castellanos (@michellroxana / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Michell Roxana Castellanos?

Michell Roxana Castellanos no tiene hijos.

¿Qué estudios tiene Michell Roxana Castellanos?

Michell Roxana Castellanos estudió en Venezuela las carreras de Ingeniería de Producción y Contabilidad.

Viajó a Malta para estudiar inglés.

¿En qué ha trabajado Michell Roxana Castellanos?

A los 25 años de edad, Michell Roxana Castellanos debutó oficialmente en el modelaje. Fue llamada para participar en Miss Earth Venezuela, concurso que cambió su vida.

Un día antes se lesionó la pierna; sin embargo, con todo y lesión participó y terminó ganando la corona.

Michell Roxana Castellanos (@michellroxana / Instagram)

Desfiló por pasarelas de México y Filipinas, pero tuvo que detenerse con la llegada de la pandemia por coronavirus.

Durante el confinamiento escribió un libro infantil titulado MicheLand: The Adventures of the Girl who Wanted to Protect Mother Earth, el cual lanzó en enero de 2021.

La aceptación de los lectores la motivó a crear su fundación Mia Foundation, ubicada en Venezuela.

Organización que ayuda a niños con su educación así como brinda apoyo a personas mayores que lo necesitan.

Michell Roxana Castellanos (@michellroxana / Instagram)

Michell Roxana Castellanos, hermana de Aleska Génesis, señala a Endemol Shine Boomdog tras arresto

De acuerdo con Michell Roxana Castellanos, Endemol Shine Boomdog, productora de La Casa de los Famosos All-Stars, pactó la detención de Aleska Génesis.

Pese a que elementos policiacos esperaron horas a Aleska Génesis, Endemol Shine Boomdog no avisó de su presencia a Michell Roxana Castellanos hasta minutos antes de su salida.

Así como producción de La Casa de los Famosos All Stars entregó a la modelo sin una orden de aprehensión.

“La supuesta orden NO estaba en las carpetas oficiales, lo que significa que era falsificada o no tenía validez legal” Michell Roxana Castellanos

Michell Roxana Castellanos también acusa a la abogada Karime Gayón, de edad desconocida, de no haber seguido el procedimiento adecuado para la detención.

Por lo que advierte que se violó el contrato entre la modelo y Telemundo, televisora que se comprometió a protegerla, pero en ningún momento lo hizo.

Hermana de Aleska Génesis asegura que Javier Rodríguez Borgio le fabricó el delito. (@michellroxana)

Al respecto, Michell Roxana Castellanos está segura de que Endemol Shine Boomdog confabuló con Javier Rodríguez Borgio, quien en un acto de venganza en su contra, le fabricó un delito a su hermana.

Debido a que Telemundo no se ha pronunciado en redes sociales comienzan a surgir teorías. Se dice que Telemundo y Endemol Shine Boomdog acordaron que saldría Aleska Génesis para no interrumpir el 24/ 7 y tampoco afectar la programación.

Así como el empresario Javier Francisco Borgio habría presionado a Telemundo para la salida de Aleska Génesis o de lo contrario al menos 30 persona, policías y gente de su confianza, ingresarían a la famosa casa para sacarla a la fuerza.