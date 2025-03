Manelyk González y sus compañeros de La Casa de los Famosos All-Stars ya se enteraron de la detención de Aleska Génesis.

Y es que elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, arrestaron a Aleska Génesis a poco de ser eliminada por el público de La Casa de los Famosos All-Stars.

Por lo que la modelo no pudo despedirse de los habitantes y tampoco expresó su sentir frente a cámaras.

En su lugar fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México.

Manelyk González habla de la detención de Aleska Génesis en La Casa de los Famosos All-Stars

Aleska Génesis, de 33 años de edad, hoy es la comidilla en La Casa de los Famosos All-Stars, reality show donde Manelyk González, su rival, aún continúa.

Fue precisamente Manelyk González, de 36 años de edad, la primera en hablar del arresto de Aleska Génesis, el cual tuvo lugar la noche del lunes 10 de marzo.

La influencer informó a sus compañeros que el arresto de la modelo se debe al robo de unos relojes.

“A ella, antes de que viniera para acá, la detuvieron en el aeropuerto porque ella le robó unos relojes a un güey. Eso lo dijeron en todas as noticias, yo no estoy diciendo nada que no esté en las redes, no estoy difamando” Manelyk González

Manelyk González y Aleska Génesis se enfrentan en posicionamiento

No es un secreto. Manelyk González y Aleska Génesis no se caen bien; sin embargo, la ex Acapulco Shore no se burló de la situación actual de la modelo.

No obstante, tampoco le dio el beneficio de la duda debido a que un día antes de su arresto, Manelyk González y Aleska Génesis se enfrentaron en un posicionamiento.

Manelyk González enfureció a Aleska Génesis al llamarla “patética” y “oportunista”.

Pero además recordó que en el pasado fue arrestada la ex novia de Nicky Jam, de 43 años de edad.

Por lo que en respuesta, la modelo aseguró que la ex Acapulco Shore es famosa por saltar de reality en reality, pero sobre todo por tener vínculos con el crimen organizado.

“¿Y tú por qué, por estar con un narco, por estar de reality en reality? El burro hablando de orejas" Aleska Génesis

Cabe señalar que Manelyk González, durante la primera temporada en Acapulco Shore, tenía un noviazgo con un hombre al que apoda El Pistache.

De acuerdo con la famosa, ella no sabía que El Pistache se dedicaba a la extorsión, la trata de personas, el secuestro y el homicidio; se enteró de estos años después de haberse separado.

Por su parte, David “N” alías ‘El Pistache’ fue detenido en 2018 por ser uno de los líderes de la Unión Tepito.