¿Producción de La Casa de los Famosos All-Stars ya sabía que Aleska Génesis iba a ser detenida? La presentadora Jimena Gallego habla sobre lo que se vivió durante la gala.

Gran polémica se vivió durante la gala de eliminación de La Casa de los Famosos All-Stars luego de que Aleska Génesis -de 33 años de edad- se convirtió en la quinta eliminada del reality.

Y es que Aleska Génesis fue arrestada por elementos de la Fiscalía del Estado de México por su presunta participación en el delito de robo en pandilla.

Fue en enero de 2024 que empezó el proceso legal en contra de Aleska Génesis por presuntamente sustraer relojes de alta gama de un inmueble en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México para luego venderlos en Estados Unidos.

Aleska Génesis había señalado que sus problemas con la justicia de México habían quedado atrás, por lo que su detención al salir de La Casa de los Famosos All-Stars fue sorpresiva.

En medio de todas las especulaciones fue la presentadora de La Casa de los Famosos All-Stars, Jimena Gallego -de 44 años de edad- quien habló sobre todo lo que se vivió en el reality.

Aleska Génesis, modelo. (@aleskagenesis)

Así se enteró Jimena Gallego, presentadora de La Casa de los Famosos All-Stars, sobre la detención de Aleska Génesis

A menos de 24 horas de la inesperada detención de Aleska Génesis, se han dado a conocer más detalles sobre lo qué pasó en la gala de La Casa de los Famosos All-Stars.

Fue la presentadora Jimena Gallego, quien habló sobre lo que pasó detrás de cámaras con la producción de La Casa de los Famosos All-Stars y cómo vivió la detención de Aleska Génesis.

En entrevista con el programa Hoy Día, Jimena Gallego señaló que ellos no tenían idea de que iban a detener a Aleska Génesis tas salir de La Casa de los Famosos All-Stars.

“Fue una gala completamente diferente a todo lo que hemos vivido en La Casa de los Famosos, vimos como Aleska fue eliminada por el público, la vimos en el cuarto de eliminación” Jimena Gallego

Jimena Gallego destacó que como cada gala ella se encontraba en el foro esperando para platicar con el eliminado.

Sin embargo, alguien de la producción le informó que no se podría dar la entrevista, por lo que Jimena Gallego pensó que a Aleska Génesis le pasó lo mismo con Zerboni y no podía hablar con ella.

“Yo como siempre, como cada lunes de eliminación, esperándola en el foro para que llegara a entrevistarse conmigo. Sentada en el sillón en posición, de repente vienen y me dicen: ‘ya no va a haber entrevista’, yo lo que pensé fue: ‘Aleska a lo mejor está como Zerboni’, que le dio un shock en ese momento, y no puede en este momento hablar, ha de estar con la psicóloga” Jimena Gallego

Jimena Gallego destacó que en un primer momento pensó que a Aleska Génesis le había afectado su salida de La Casa de los Famosos All-Stars y estaría hablando con personas de la producción.

Sin saber lo que estaba pasando, Jimena Gallego realizó una transmisión en vivo para informar que no había tenido la oportunidad de hablar con Aleska Génesis.

Pero en su video confirmó que sería este martes 11 de marzo cuando tendría la posibilidad de hablar con Aleska Génesis sobre su participación en La Casa de los Famosos All-Stars.

“Yo en mis redes tengo el foro vacío explicando que seguramente mañana la tendremos dando todas las declaraciones al igual que fue con Zerboni” Jimena Gallego

Jimena Gallego destacó que se dio cuenta que algo estaba pasando cuando vio que personas empezaron a correr y estaban a sacando gente de las oficinas.

Sin saber lo que pasaba, gente de la producción le pidió a Jimena Gallego que se cambiará rápidamente.

“Pero de repente vi algo muy diferente que nunca había visto y era que todo el mundo empezaba a correr, me di cuenta que estaban sacando a gente de las oficinas lo más rápido posible, luego llega alguien de producción, se me acerca y me dice: ‘¿puedes ir a tu camerino a cambiarte rápidamente?’” Jimena Gallego

Ya en el camerino y con las prisas, Jimena Gallego destacó que no encontraba sus zapatos y al ver que la estaban apurando decidió preguntar qué es lo que estaba pasando.

Fue en ese momento que se enteró que elementos de la Fiscalía iban a detener a Aleska Génesis.

“En mi camerino me estaba cambiando, no entendía yo por qué eran las prisas, de repente entró una chica de producción y me dice que tenemos que desalojar el área, que tenemos que salir (…) pregunto: ‘pero ¿qué está pasando?, ¿por qué la urgencia?’, y es ahí cuando me dicen: ‘porque la fiscalía está llegando por Aleska’” Jimena Gallego

Jimena Gallego señaló que en ese momento se le fue el alma a piso pues nunca pensó escuchar que se llevaría una detención en La Casa de los Famosos All-Stars.

“Por supuesto se me fue el alma al piso porque esa es una noticia que nadie quiere escuchar, me visto lo más rápido posible y salgo” Jimena Gallego

Jimena Gallego (@jimenagallegotv / Instagram )

Jimena Gallego asegura que la producción de La Casa de los Famosos All-Stars esperaba la detención de Aleska Génesis

En su video, Jimena Gallego señaló que al salir se encontró como con un grupo de 30 personas y vio que venían unos oficiales.

“A mi salida encuentro a diferentes personas, un grupo como de 30 personas caminando hacia mí, y ahí es donde veo que vienen oficiales” Jimena Gallego

Jimena Gallego destacó que las personas no venían vestidos como oficiales ni tampoco iban en patrullas con logos.

Todo estaba de manera muy discreta, pero resaltó que si había muchas personas y varios carros de color blanco y negro.

“No venían vestidos como oficiales ni había patrullas con logos, estaba todo muy discreto, fue un operativo muy discreto, había muchos coches, muchas personas, pero así fue como se llevaron anoche a Aleska de La Casa de los Famosos” Jimena Gallego

Jimena Gallego le deseó a Aleska Génesis la mejor de las suertes y que pronto se pueda esclarecer todo lo que pasó.

“Deseándole la mejor de las suertes en este proceso y que de una vez por todas se esclarezca todo, como estoy segura de que ella lo quiere, porque ella siempre lo ha dicho que es una mujer inocente” Jimena Gallego

Al ser cuestionada sobre si las autoridades ya habían ido en otras ocasiones, Jimena Gallego puntualizó que en realidad fue algo muy sorpresivo.

Jimena Gallego señala que el programa es visto por varias personas por lo que posiblemente así se enteraron de la salida de Aleska Génesis.

“No sé veía venir esto para nada, fue un operativo discreto. Si vi las placas que traían colgadas los judiciales, pero nada que haya llamado la atención diferente” Jimena Gallego

Jimena Gallego puntualizó que hasta el momento la producción de La Casa de los Famosos All-Stars no le ha pronunciado nada sobre la detención de Aleska Génesis.