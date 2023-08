Melissa Elias se volvió viral por ‘whitexican’ y por llamar pendeja a trabajadora del hogar ¿Quién es? Esto se sabe de ella.

Las redes sociales han servido para exhibir los comportamientos desagradables de ciertas personas, pero en esta ocasión fue la persona involucrada quien se expuso sola.

Todo inició cuando Melissa Elias compartió una historia de Instagram con lista de close friends, para quejarse de una trabajadora del hogar.

Lamentablemente Melissa Elias se refirió a su colaboradora de forma despectiva y eso le atrajo duras críticas.

La supuesta influencer Melissa Elias compartió en Instagram que estaba furiosa, pues la persona que hace labores domésticas en su casa no había ido a trabajar.

“Estoy bien empu... desde que amaneció, porque la pendeja que me ayuda a limpiar el depa no vino hoy por sus huev...no me contesta”

Melissa Elias