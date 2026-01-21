Meghan Trainor es una cantante estadounidense que ha logrado ingresar a las listas de Billboard 200 y Billboard Hot 100.

En enero de 2026 se vio envuelta en polémica tras el nacimiento de su tercera hija por vientre de alquiler.

¿Quién es Meghan Trainor?

Musicalmente Meghan Elizabeth Trainor, nombre completo de la cantante, ha estado actuva desde el 2009.

Entre sus canciones más populares se encuentran:

NO

Mother

Made You Look

Dear Future Husband

Me Too

All About That Bass

Meghan Trainor (Instagram | )

¿Cuántos años tiene Meghan Trainor?

Meghan Trainor nacio el 22 de diciembre de 1993 en Massachusetts, Estados Unidos. Actualmente la cantante tiene 32 años de edad.

¿Quién es el esposo de Meghan Trainor?

En 2018 Meghan Trainor se casó con el actor Daryl Sabara.

Meghan Trainor y Daryl Sabara (Instagram | Meghan Trainor)

¿Qué signo zodiacal es Meghan Trainor?

Meghan Trainor nació bajo el signo de Capricornio.

¿Quiénes son los hijos de Meghan Trainor?

Meghan Trainor es madre de tres hijos.

Riley Sabara y Barry Bruce son fruto de su matrimonio con Daryl Sabara.

En enero de 2026 la pareja presentó a Mikey Moon Trainor, su tercera hija. La bebé nació a trabés de gestación subrogada.

Meghan Trainor (@meghan_trainor / Instagram )

¿Qué estudió Meghan Trainor?

Meghan Trainor no cuenta con estudios formales de canto o música.

Su interés en estos ámbitos comenzó desde temprana edad por influencia de su padre, quien era músico de profesión.

¿En qué ha trabajado Meghan Trainor?

Meghan Trainor se ha dedicado enteramente a ser cantante y compositora.

Hasta la fecha, su discografía está compuesta por siete álbumes de estudio:

Title

Thank You

Treat Myself

A Very Trainor Christmas

Takin’ It Black

Timeless

Toy With Me (por estrenar)

Critican a Meghan Trainor por bebé subrogado

El 18 de enero de 2026 nació Mikey Moon Trainor, la tercera hija de Meghan Trainor y su esposo.

La noticia fue compartida vía Instagram unos días después, el 21 de enero, junto con unas fotografías presentando a la recién nacida.

Fue una fotografía en particular la que generó indignación entre algunos usuarios de la red social.

Esto debido a que la cantante posaba con el torso descubierto, ojos llorosos y con la pequeña recostada sobre ella.

Para muchos, esta imagen pretendía hacer ver que Meghan Trainor había tenido a su hija por parto natural.

Lo anterior generó una ola de críticas, pues se señaló a la cantante por la poca delicadeza con la que abordó el tema de los vientres de alquiler.