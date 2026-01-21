Meghan Trainor y Daryl Sabara presentaron al mundo a su hija recién nacida por medio de una serie de fotos con toda la familia reunida.

La feliz noticia fue compartía vía Instagram, pero una foto en particular no generó agrado entre algunos usuarios de la red social.

Meghan Trainor bajo críticas por bebé subrogado

La cantante y el actor ya había adelantado que el nacimiento de su hija sería por vientre de alquiler, siendo esta una situación que ya había generado controversia.

Pero ahora en redes se desató la crítica en contra de Meghan Trainor por, aparentemente, haber simulado un parto natural.

Meghan Trainor (Instagram | Meghan Trainor)

En la foto se aprecia a la cantante con el torso descubierto y su bebé recostada sobre ella, una práctica piel con piel conocida como "kangaroo care“.

Para muchos, esta fue la imagen que quiso hacer ver como si la cantante hubiera dado a luz a su hija.

Al respecto, usuarios acusaron que Trainor fabricó un momento falso y tocando con poca sensibilidad un tema delicado.

En contra parte, fans defendieron a la cantante alegando que la maternidad se presenta de muchas maneras.

A su vez, defendieron la foto recordando que el "kangaroo care“ es recomendado dentro de la neonatología para que madre e hijo formen un vínculo afectivo.

Mikey Moon Trainor nació el 18 de enero de 2025, siendo la primera hija mujer de la pareja.

En el pasado Meghan Trainor y Daryl Sabara ya habían recibido a sus hijos Riley y Barry, quienes también aparecen en las fotos dándole la bienvenida a su nueva hermanita.