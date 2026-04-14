De acuerdo con una investigación de la cadena de televisión ucraniana TSN, el presidente de Rusia, Vladimir Putin tendría una supuesta hija que es DJ y vive en París, Francia.

Se cree que se trata de Luiza Rozova, una joven de 23 años que también es conocida como Elizaveta Olegovna Rudnova.

Putin tendría una hija que es DJ y vive en París

Vaya escándalo en el que el presidente de Rusia, Putin está siendo mediático, tras asegurarse que tendría una presunta hija ilegítima.

La supuesta hija ilegítima de Putin, sería una DJ e influencer de redes sociales, conocida en París como Luiza Rozova aunque también para despistar utilizaría el nombre de Elizaveta Olegovna Rudnova.

Se dice que la supuesta hija ilegítima de Putin, sería fruto de su relación con Svetlana Krivonogikh, una mujer de la élite económica rusa pero que habría conocido cuando era de orígen humilde.

Hasta ahora, el mandatario ruso Putin no ha respondido a los rumores que aseguran que Luiza Rozova es su hija ilegítima.

supuesta hija de Putin (Especial )

Supuesta hija de Putin vive en París como DJ

Entre los detalles de la supuesta hija de Putin, se dice que Luiza Rozova vive en París como DJ, con una vida nocturna bastante activa.

Además de que la supuesta hija de Putin también trabajaría en el mundo de la moda y como influencer en redes sociales, sin embargo, tras el escándalo ha puesto su perfil en privado.