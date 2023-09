Leonardo García revela que Andrés García le pidió exhibir al hijo de Margarita Portillo e impugnara el testamento.

Andrés García murió el pasado 4 de abril a los 81 años de edad y su herencia ha causado una guerra de declaraciones entre su viuda -Margarita Portillo- y su hijo Leonardo García.

El actor dispuso que sus bienes se repartieran entre cuatro personas:

Andrés García dejó un departamento a su exesposa Sandra Vale -de quien se desconoce la edad- y Leonardo García -de 50 años de edad.

Sin embargo, los hijos de Andrés García no están conformes con el testamento y Leonardo García piensa impugnarlo.

En junio se leyó el testamento de Andrés García y sus hijos mayores -Leonardo y Andrés García Jr- quedaron inconformes con la repartición de bienes, pues habría pleito casado entre los tres.

Aunque Andrés García Jr. fue uno de los herederos de su padres, acusó a su tía Rosa María García de amenazarlo con que no recibiría nada, pues ya todo había quedado a su nombre y el de Margarita Portillo.

Leonardo García se había negado hablar del tema de la herencia de Andrés García, pero durante una entrevista con ‘Sale el Sol’. el actor aclaró que todo lo que ha dicho contra Andrés López Portillo fue por petición de su papá.

“Las entrevistas que yo llegué a dar, lo que dije del castillo fue porque mi papá me pidió que lo dijera. Yo no insulté a nadie, yo fui muy ecuánime. Siempre fue, bueno jefe qué es lo que tú quieres que yo haga, tú puedes hacer con tus propiedades lo que tú quieras”

El hijo de Andrés García relata que su papá le dijo que su hijastro Andrés López Portillo, vendió algunas de sus propiedades y le había dejado de contestar el teléfono.

“Me dijo: ‘pues este muchacho (Andrés López Portillo) no me ha contestado, ya vendió otra de las propiedades. Ok, pero ¿tú qué quieres que yo haga jefe? ve a los medios y di lo que yo te estoy diciendo y eso fue lo que yo hice”

Leonardo García asegura que él sólo contó a los medios lo que su padre pidió y lo hizo por el respeto que le tenía a Andrés García.

Al parecer, Andrés García sí había regalado una valiosa propiedad a su hijastro, pero su casa conocido como ‘El Castillo’ quería venderlo.

Sin embargo, Leonardo García asegura que Andrés García le dijo que Andrés López Portillo no le había dado el dinero de la venta.

“Una se la regaló en vida, eso me consta. Pero el Castillo, me dijo que ese no, que ese era dinero de él y que no le había contestado el teléfono en dos meses y no le había dado el dinero”

Leonardo García