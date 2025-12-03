Shanik Berman es una periodista de espectáculos y presentadora ampliamente conocida por las polémicas que suele desatar dentro de su profesión.

En diciembre de 2025, el nombre de Karla Berman se viralizó tras una serie de comentarios que dijo en un podcast, por lo que muchos en redes se preguntaron si había algún parentesco.

¿Quiénes son los hijos de Shanik Berman?

Shanik Berman tuvo dos hijos: Daniel y Karla Berman, ambos fruto de su matrimonio con Jorge Berman.

En la actualidad, solo Karla Berman le sobrevive a la periodista y presentadora, pues Daniel Berman murió en 2004, a los 19 años de edad.

Shanik Berman con sus hijos Karla y Daniel Berman. (@karlitaberman)

Este, en definitiva, es el capítulo más desgarrador en la vida de Shanik Berman, pues enfrentó el miedo de todas las madres con la muerte de su hijo.

El joven murió en un accidente automovilístico cuando un conductor en estado de ebriedad impactó el vehículo en el que viajaba.

Por su parte, Karla Berman es una empresaria que forjó su carrera en el mundo de los negocios, por lo que se podría decir que no siguió los pasos de su madre profesionalmente.

Desde el 2023 alcanzó más notoriedad con su ingreso al reality show Shark Tank México como una de las inversionistas.

En la actualidad, Karla Berman y Shanik Berman sostienen una buena relación madre e hija, pues es común que compartan fotos y videos juntas en redes sociales.