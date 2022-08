La denuncia de la productora de stand up, Melissa Yamel, no solo reveló el presunto abuso de Mau Nieto, también mencionó que el comediante Juan Carlos Escalante la violó cuando ella estaba inconsistente.

Melissa Yamel realizó un hilo en Twitter para denunciar que fue abusada sexualmente por el standupero Mau Nieto.

Narra que acudió al bar Woko Comedy Club y se encontró con Mau Nieto. Se acercó a él a platicar y le comenzó a invitar bebidas alcohólicas.

Mau Nieto, standupero. (@maunieto)

Después el comediante le expresó a Melissa Yamel que tenía la intención de tener relaciones sexuales con ella y se fueron al baño.

La joven estaba bajo los efectos del alcohol, por lo que no consintió esa situación. Posteriormente Mau Nieto se retiró del lugar y Juan Carlos Escalante se ofreció a llevar a Melissa a su casa.

Sin embargo, l a joven amaneció desnuda en la casa de este comediante y narra que le hizo insinuaciones sexuales a las que ella se negó.

Melissa denuncia al standupero Juan Carlos Escalante (Twitter/Melissap)

¿Quién es Juan Carlos Escalante, el otro standupero acusado de abuso?

Durante un en vivo en el podcast ‘Divas y fritas’, Melissa Yamel profundizó en los hechos ocurridos en febrero del 2018.

Ahí aseguró que Mau Nieto había abusado de ella, pero estaba segura que Juan Carlos Escalante la había violado, pues estaba desnuda en su cama.

“Lo que yo recuerdo es que yo me quería ir y él me dijo, no te preocupes, yo te llevo a tu casa. Me recuerdo subiendo a un Uber con él, sé que llegamos a su casa (...) recuerdo que amanecí en su cama y yo estaba desnuda y él se estaba saliendo de bañar y me hizo una insinuación muy fea: ‘Oye me chupa... el ano’ le dije no, ya me voy” contó Melissa.

Juan Carlos Escalante es comediante y profesor de stand up, originario de Acapulco, Guerrero.

Ha participado en el podcats de comedia ‘El super show está genial’ y estudió diseño de la comunicación gráfica.

Es considerado como pionero en contar aspectos de su vida con comedia en el escenario.

Juan Carlos Escalante también es señalado por abusar de Melissa Yamel (Instagram/juanescaliente)

También es conocido como Punto Genio, pues según su testimonio este nombre es gracioso y pretencioso.

En una entrevista con Alexis de Anda en el podcast ‘El viaje’, reveló que había sufrido abuso sexual. Melissa Yamel menciona que ha tenido más relevancia su denuncia contra Mau Nieto porque es famosos, pero Juan Carlos Escalante, presuntamente, también abusó sexualmente de ella.