Gavin Casalegno es una de las caras nuevas del mundo del cine y la televisión, quien se hizo famoso gracias a la serie El verano en que me enamoré.

Lo cual le ha valido el reconocimiento a Gavin Casalegno para ser parte de diversos proyectos en los últimos años.

¿Quién es Gavin Casalegno?

Gavin Casalegno es un actor estadounidense nacido en Dallas, Texas, el cual inició su carrera desde temprana edad.

Gavin Casalegno (@gavincasalegno)

¿Qué edad tiene Gavin Casalegno?

Gavin Casalegno nació el 2 de septiembre de 1999, actualmente tiene 26 años de edad.

¿Quién es la esposa de Gavin Casalegno?

Gavin Casalegno se casó con una joven de nombre Cheyanne King en 2024.

Gavin Casalegno y Cheyanne King (@gavincasalegno)

¿Qué signo zodiacal es Gavin Casalegno?

Al haber nacido el 2 de septiembre, Gavin Casalegno es del signo de Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Gavin Casalegno?

Gavin Casalegno y Cheyanne King no tienen hijos actualmente, aunque el actor no cierra la puerta para formar una familia en el futuro.

Gavin Casalegno (@gavincasalegno)

¿Qué estudió Gavin Casalegno?

Debido a que comenzó a trabajar desde muy joven, Gavin Casalegno solo estudió hasta el bachillerato en la Lovejoy High School en Lucas, Texas.

¿En qué ha trabajado Gavin Casalegno?

Antes de ser actor, Gavin Casalegno participó en comerciales de Sony y Papa John’s, además de ser modelo a los 4 años de edad.

Durante su adolescencia tomó varios papeles menores en series para adolescentes, hasta protagonizar la serie de Amazon, El verano en que me enamoré.

Estos son algunos de los trabajos de Gavin Casalegno:

Noah

When the Game Stands Tall

Dead Still

It’s Now or Never

Nine Seconds

The Unhealer

Queen of the Ring

Walker

The Summer I Turned Pretty

Gavin Casalegno es de los actores más buscados de 2025 en Google

Gracias al final de El verano en que me enamoré, Gavin Casalegno se convirtió en uno de los actores más buscados de 2025 en Google.

Fans de la serie querían buscar información de Gavin Casalegno, más allá de su personaje en el mencionado show de Amazon.

Lo cual catapultó las búsquedas, principalmente en el momento en que se acabó la serie, para ver si estaba enrolado en algún otro proyecto.

De momento el actor no prepara nada nuevo en Estados Unidos; sin embargo, se sabe que se mudó a Tailandia con su esposa para participar en un proyecto secreto.