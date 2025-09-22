Te contamos quién es Charlie Sheen, el actor de Two and a Half Men habló de sus adicciones en una entrevista, acá sus palabras.

Charlie Sheen decidió sincerarse y reveló algunos detalles sobre su consumo de drogas.

¿Quién es Charlie Sheen?

Carlos Irwin Estévez, conocido mundialmente como Charlie Sheen, es un actor estadounidense de cine y televisión.

Charlie Sheen es famoso por el programa Two and a Half Men y su aparición, principalmente, en producciones de los años 80 y 90.

Charlie Sheen (@charliesheen / Instagram)

¿Cuántos años tiene Charlie Sheen?

Cabe mencionar que Charlie Sheen tiene 60 años de edad. Nació el 3 de septiembre de 1965 en Nueva York, Estados Unidos.

Charlie Sheen (@charliesheen / Instagram)

¿Quién es la esposa de Charlie Sheen?

La vida amorosa de Charlie Sheen ha sido bastante turbulenta, ya que estuvo casado o tuvo una relación amorosa fugaz con:

Paula Profit: Durante 1984 (novia de la escuela con quien Charlie Sheen tuvo una hija)

Kelly Preston: Durante 1990

Ginger Lyn Allen: Durante 1990

Donna Peele: De 1995 a 1996

Denise Richards: De 2002 a 2006

Brooke Mueller: De 2008 a 2010

Natalie Kenly y Bree Olson: Durante 2010 (relación poliamorosa)

Brett Rossi: De 2013 a 2014

Julia Stambler: 2017

¿Qué signo zodiacal es Charlie Sheen?

Por su fecha de nacimiento, Charlie Sheen es del signo zodiacal Virgo.

Charlie Sheen (@charliesheen / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Charlie Sheen?

Se sabe que el actor Charlie Sheen tiene 5 hijos:

Cassandra Estévez, de 40 años de edad Sam J. Sheen, de 21 años de edad Lola Rose Sheen, de 20 años de edad Bob Sheen, de 16 años de edad Max Sheen, de 16 años de edad

Charlie Sheen (@charliesheen / Instagram)

¿Qué estudió Charlie Sheen?

Charlie Sheen estudió en Santa Monica High School, aunque fue expulsado de la escuela en 1983.

En 2016, el actor de Two and a Half Men reveló que se había graduado del instituto.

Charlie Sheen (@charliesheen / Instagram)

¿En qué ha trabajado Charlie Sheen?

Charlie Sheen desde los 9 años tuvo su primera aparición en cine, en la película The Execution of Private Slovik de 1974.

No obstante, Charlie Sheen se dedicaría por completo a la actuación en 1984 cuando apareció en Amanecer rojo.

De ahí en adelante, la carrera de Charlie Sheen crecería como la espuma, aunque también los excesos estarían con el en toda su trayectoria.

Algunas de las películas y series donde apareció Charlie Sheen son:

Los chicos de al lado (1985)

El aparecido (1986)

Lucas (1986)

Pelotón (1987)

La tierra de nadie (19987)

Wall Street (1987)

Tres en la carretera (1987)

Ligas mayores (1989)

El principiante (1990)

Cadence, el valor del honor (1990)

Hombres trabajando (1990)

Loca academia de pilotos (1991)

Los tres mosqueteros (1993)

Friends (1996)

Bajo presión (1997)

Conspiración (1997)

Un negocio peligroso (2000)

Spin city (2000-2002)

Scary Movie 3 (2003)

Sary Movie 4 (2006)

Two and a Half Men (2003-2011)

Scary Movie 5 (2013)

Charlie Sheen (@charliesheen / Instagram)

Charlie Sheen, el actor de Two and a Half Men, habló de sus adicciones

Charlie Sheen, habló de sus adicciones en una una entrevista en el programa australiano 60 Minutos ante la periodista Amelia Adams, de 42 años de edad.

El actor de Two and a Half Men hizo varias revelaciones incluidas una con un cártel mexicano que cortó lazos con él por su excesivo consumo de cocaína:

“Nunca habían visto a alguien adquirir ese tipo de peso, ¿sabes?, así que las únicas personas a las que les entregaban ese tipo de peso eran traficantes, y pensaron que yo estaba traficando de forma paralela.” Charlie Sheen

Las palabras de Charlie Sheen salen en medio de la promoción de su libro The Book of Sheen y su documental de Netflix, aka: Charlie Sheen.

Charlie Sheen consumió sustancias desde muy temprana edad; de acuerdo con algunos medios, a los 11 años probó la marihuana y la cocaína.

Charlie Sheen (Netflix )

En 1992, cuando se estaba consolidando como una estrella de televisión, probó el crack.

Durante tres décadas, Charlie Sheen tuvo una vida de excesos y aunque fue el mejor actor pagado en Two and a Half Men, sus adicciones terminaron con todo.

En 2011, el actor salió de la popular sitcom. Junto a su consumo de drogas, Charlie Sheen llevó una vida sexual desenfrenada.

Para 2015, Charlie Sheen reveló que era VIH positivo y que ha estado bajo tratamiento.