El actor Charlie Sheen-de 60 años de edad- hizo una impactante revelación al hablar de sus adicciones.

Esta es la impactante confesión de Charlie Sheen sobre su consumo de drogas

Charlie Sheen afirmó que un cártel mexicano cortó lazos con él por su excesivo consumo de cocaína.

Así lo dio a conocer el actor durante una entrevista en el programa australiano 60 Minutos ante la periodista Amelia Adams, de 42 años de edad:

“Nunca habían visto a alguien adquirir ese tipo de peso, ¿sabes?, así que las únicas personas a las que les entregaban ese tipo de peso eran traficantes, y pensaron que yo estaba traficando de forma paralela.” Charlie Sheen

Cabe señalar que actualmente, Charlie Sheen está en una campaña de medios para promocionar su libro The Book of Sheen.

Además de su documental Nombre artístico: Charlie Sheen que se estrenó en la plataforma de streaming Netflix.

Por ello, el actor de “Dos hombres y medio” decidió sincerarse sobre el tema de las adicciones que tuvo a lo largo de su carrera.

“Me convertí en mi peor enemigo”, revela Charlie Sheen al hablar sobre su consumo de drogas

Durante su entrevista, Charlie Sheen dijo de manera arrepentida “Me convertí en mi peor enemigo”.

Asimismo, Charlie Sheen hizo un repaso por los momentos más turbulentos que vivió.

Charlie Sheen consumió sustancias desde muy temprana edad, de acuerdo con algunos medios a los 11 años probó la marihuana y la cocaína.

En 1992, cuando se estaba consolidando como una estrella probó el crack.

A lo largo de tres décadas, Charlie Sheen tuvo una vida de excesos.

Todo esto pese a que estaba en la cúspide de su trayectoria profesional con “Dos hombres y medio” donde era uno de los actores mejor pagados.

Sin embargo, los desenfrenos y adicciones provocaron que Charlie Sheen fuera despedido en 2011 de la popular sitcom.

A sus 60 años, Charlie Sheen busca la redención y mostrarse ante el mundo de forma honesta, aseguró el actor en la entrevista.