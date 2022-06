El actor estadounidense Charlie Sheen explotó al enterarse de que su hija Sami Sheen Richards, de 18 años de edad, abrió su cuenta de OnlyFans.

A lo largo de sus casi cuatro décadas de carrera, Charlie Sheen se dio a conocer en Hollywood no sólo como un gran actor, sino como uno de los chicos malos y fiesteros que acaparaban las portadas de revistas y periódicos.

En 2015, luego de revelar que era portador de VIH, Charlie Sheen decidió dejar atras a Hollywood, para alejarse de las fiestas y la polémica que eran su pan de cada día.

Ahora, Charlie Sheen decidió reaparecer en los medios, para expresar su enojo por las decisiones que está tomando la hija que procreó con la actriz y modelo Denise Richards.

El pasado lunes 13 de junio, Sami Sheen Richards, hija de Charlie Sheen, compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que se le mira luciendo un traje de baño negro mientras mira a la cámara.

En el texto que acompañó a la foto, Sami invitó a sus seguidores a visitar su recién abierta cuenta de OnlyFans, plataforma donde entre otras cosas, se comparte contenido para adultos.

Al enterarse de esto, Charlie Sheen envió un comunicado a la revista US Week, donde expresó su enojo por lo que estaba haciendo su hija y culpando a su exesposa Denise Richards:

“Ahora tiene 18 años y vive con su madre. Esto no ocurrió bajo mi techo […] No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, la insté a que se mantuviera elegante, creativa y que no sacrificara su integridad”

Charlie Sheen