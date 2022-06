Víctor Hugo Sánchez fue el único representante que tuvo Yrma Lydya, y el único periodista que logró tener gran cercanía con Luis Miguel. Te contamos detalles sobre él.

Víctor Hugo Sánchez de 57 años de edad, es un periodista y relacionista público (RP) que logró tener cercanía con distintos famosos como:

Actualmente es columnista y escritor, además del RP más aplaudido por su trabajo entre los famosos. Victor Hugo Sánchez, fue el único que laboró con Yrma Lydya hasta su feminicidio.

Víctor Hugo Sánchez se convirtió en uno de los últimos en contactar con Yrma Lydya antes de su muerte el 24 de junio, y hace ocho años cuando Luis Miguel se alejó de los medios.

El ahora reconocido periodista y RP, inició como reportero en distintos programas de espectáculos, entre ellos La Oreja, en donde se enfrentó a las malas prácticas de la farándula.

En ‘Bajo los reflectores’ expresó que desde el inicio de su vida en el periodismo decidió poner un límite, pues le recomendaban “patear espinillas a famosos” y así obtener notas.

Sin embargo, previendo lo que podía pasar, decidió enfocarse en ser un buen reportero y periodista, “pese a que se les preguntaba de qué color eran sus calzones”.

Fue así como Víctor Hugo Sánchez comenzó a formarse como periodista y su reconocimiento profesional fue creciendo, al grado en que los famosos lo buscaban a él.

Su mayor impulso como periodista fue cuando escribía para El Heraldo -en su primera etapa-, entrevistando a muchos famosos, entre ellos Paul McCarley.

A los 27 años, Víctor Hugo Sánchez ya trabajaba en Televisa, en donde logró mucho crecimiento profesional.

Por las anécdotas que Víctor Hugo Sánchez tiene, decidió sacar un libro en 2020, llamado ‘RP: El otro lado del espejo’, mismo que está de venta en Amazon.

En este libro, el representante artístico cuenta que Luis Miguel le dijo “no sabes lo que daría por tener tu vida”, confesando que solo quería estar con su familia, pero nunca podía.

Víctor Hugo Sánchez también tiene un podcast llamado ‘Lo que se quedó en el tintero’, en donde comparte anécdotas que vivió famosos y críticas a temas actuales de la farándula.

En su podcast ha hablado de:

Además, asegura que pronto estrenará su canal de YouTube, sin embargo, por inseguridades y planeaciones inconclusas, ha detenido el lanzamiento.

Víctor Hugo Sánchez no solo tiene un gran desempeño como periodista y representante artístico de Yrma Lydya y amigo cercano a Luis Miguel.

El columnista de ‘Tv y Novelas’ y ‘Estilo DF’, también es un gran amigo del grupo de reporteros de espectáculos, pues incluso fue coronado recientemente.

Por medio del grupo de reporteros ‘El Chacaleo’, Víctor Hugo Sánchez fue coronado como ‘Emperador de las Relaciones Públicas”.

Victor Hugo Sánchez, quien tiene 57 años de edad, se describe como una persona a la que nunca le gustó celebrar su cumpleaños, hasta que un 26 de junio nació su hija Ana Ximena.

El mismo día en que Víctor Hugo Sánchez cumplía 32 años, nació su primera y única hija, a lado de Ana Verónica, su exesposa.

“No soy de festejar mi cumpleaós. De hecho, ME que me feliciten. NO LO HAGAN. Al fin y al cabo, hace 25 años recibí el mejor regalo del mundo (sic)”.

Víctor Hugo Sánchez, RP.