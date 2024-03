Alex Ortiz es un comediante que se convirtió en tendencia durante el marco de la celebración de Viña del Mar 2024 por burlarse de Peso Pluma -de 24 años de edad- durante su rutina.

Esto porque el exponente de corridos tumbados canceló su presentación programada para el viernes 1 de marzo, lo que terminó por decepcionar a los fanáticos que esperaban su concierto.

Al respecto, Alex Ortiz aprovechó el la cancelación de Peso Pluma como material de comedia, lo que desató risas entre el público de Viña del Mar 2024.

Lo que catapultó su nombre como una de las mayores tendencias de las redes sociales, generando dudas en torno a quién es el comediante que se burló de Peso Pluma.

Alex Ortiz en un comediante de origen chileno que inició su camino del humor a través de las redes sociales, donde subía videos interpretando a “Flaite Chileno”.

Este es un personaje creado por el comediante con el que contaba historia de manera cómica. Fue esto lo que lo empezó a volver conocido por muchas personas.

Esta fama llevó a que Alex Ortiz fuera invitado al Festival de Talca en 2019, uno de los primeros escenarios en los que presentó una de sus rutinas de comedia.

Con el tiempo siguió presentándose en diferentes festivales como invitado, en donde se ganó el cariño del público por su estilo particular de contar anécdotas.

Se sabe que Alex Ortiz tiene 39 años de edad. Sin embargo se desconoce su fecha de nacimiento.

Pese a ser una figura pública que se dedica al ramo del entretenimiento, no se tiene certeza de si el comediante Alex Ortiz tiene una pareja en la actualidad.

Al no saberse la fecha de nacimiento de Alex Ortiz, no es posible determinar el signo zodiacal al que pertenece el comediante.

No hay información precisa que señale si Alex Ortiz tiene o ha tenido hijos con alguna de sus parejas, pues son datos que no están disponibles al público.

De acuerdo con algunos medios internacionales, Alex Ortiz también ha hecho carrera en el ámbito de la gastronomía, pues llegó a trabajar en una cocina.

Por lo que ha llegado a comentar el comediante en entrevistas, esto fue algo que le permitió ir trabajando como humorista en distintos bares de su país.

Fue durante su participación en el Viña del Mar 2024 que Alex Ortiz convirtió a Peso Pluma en su patiño personal, pues no dejó pasar la oportunidad para burlarse de él.

Esto porque el cantante canceló el concierto que tenía programado, algo que fue duramente criticado por el comediante:

Las risas entre el público fueron más que evidentes, pues las referencias hacia el cantante eran más que evidentes, generando controversia por las ocurrencias de Alex Ortiz.

Finalmente realizo un último remate con el tema, dejando en claro no solo que a Peso Pluma le falta profesionalismo como artista, sino también un poco de humildad para su público.

“Uno tiene que ser siempre humilde, puedes estar arriba, estar abajo, da lo mismo. Yo le decía a mi mamá cuando me llevaba al colegio municipal, porque yo sé que me veo de privado... yo llegaba a las 8 de la mañana, el director, en la puerta, vendiendo falopa. Yo me acuerdo, teníamos que estar todos más duros que Peso Pluma”

Alex Ortiz