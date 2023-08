El 19 de agosto de 2023 se dio a conocer la muerte de Ron Cephas Jones a los 66 años, actor conocido por su papel como William en la serie This is Us.

De acuerdo con los reportes, Ron Cephas Jones murió debido a “un problema pulmonar de larga duración”, no se dieron más detalles al respecto.

El actor fue reconocido por interpretar todo tipo de papeles en obras de géneros diversos, siendo uno de los interpretes más completos de la actualidad.

Se le pudo ver en obras de teatro, cine, televisión y streaming en épocas recientes, siempre destacando sin importar si los papeles eran grandes o pequeños.

Ron Cephas Jones (USA Network)

¿Quién fue Ron Cephas Jones?

Ron Cephas Jones nació el 8 de enero de 1957 en Paterson, Nueva Jersey. Estudio en la universidad de Ramapo College, donde estaría interesado en estudiar jazz con Arnold Jones.

Sin embargo, Ron Cephas Jones se decantaría por la actuación luego de protagonizar la obra escolar, Ciderella Ever After.

Tras graduarse en 1978, viajó por varias partes de Estados Unidos y aceptó múltiples trabajos, incluyendo uno de conductor de autobus durante 4 años.

En 1985 regresó a Nueva York y comenzaría a ganar diversos papeles en obras de teatro menores, además de tener pequeñas apariciones en cine y televisión.

Su gran oportunidad vendría en la película Across the Universe, donde haría a Black Panther, recibiendo el aplauso del público y la crítica.

Durante este periodo se casó con la jazzista Kim Lesley, con la que tuvo una hija, la también actriz Jasmine Cephas Jones.

Ron Cephas Jones (Netflix)

Ron Cephas Jones se consolidó en las series de televisión

Aunque a Ron Cephas Jones lo vimos en películas como Venom, Titus o Dog Days, su consolidación vendría en las series de televisión y streaming.

El primer gran papel de Ron Cephas Jones fue el de Romero en Mr. Robot, apareciendo en los 8 episodios de la serie.

Después lo veríamos como Bobby Fish en Luke Cage de Netflix, siendo relevante para el desarrollo del héroe de Marvel.

Finalmente su consagración llegaría con William en This is Us, show en el que se mantuvo por 24 episodios, siendo uno de los recurrentes de la obra.

Esta misma serie es la que le daria una nominación y un premio Emmy 2020.

Recientemente lo vimos en La Ley y el Orden: Crimen Organizado como el Congresista Kilbride.

Su último trabajo será en la cuarta temporada Genius: MLK/X de Disney+, donde hizo a Martin Luther King. La serie saldría a finales de 2023 o principios de 2024.