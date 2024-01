Poncho de Nigris es llamado tóxico por su mamá y de paso revive su pleito con Marcela Mistral.

Hace unos días la familia de Poncho de Nigris se desintegró, luego de un episodio de su podcast donde invitó a su mamá Leticia Guajardo.

Poncho de Nigris -de 47 años de edad- acusó a su mamá de insultar a su esposa Marcela Mistral y mencionó que se había alejado de ella,

Leticia Guajardo -mamá de Poncho de Nigris- dio una entrevista con De Primera Mano y habló sobre el pleito con su hijo.

Poncho de Nigris dijo en un en vivo que se iba alejar de su mamá, pues no iba a aceptar críticas y menos hacia su esposa.

Ante estas declaraciones, Leticia Guajardo lo llamó el “tóxico mayor”.

Leticia Guajardo cree que el miedo más grande de su hijos es que lo abandone Marcela Mistral, pues asegura que es sobreprotector.

La mamá de Poncho de Nigris explotó contra él por decir que ella le hizo la vida imposible a Antonio de Nigris, cuando ella siempre lo procuró.

La mamá del influencer acusa a Marcela Mistral -de 34 años de edad- de separarlo constantemente de Poncho de Nigris.

“Ya me lo quitó un año y ahora resulta que otra vez dije una palabras en el podcast y ya se ofendió” aseguró Leticia Guajardo.

Leticia Guajardo menciona que acudió a visitar a su hijo y nietos en Navidad y Marcela Mistral no le dirigió la palabra.

Marcela Mistral se molestó con su suegra porque ella dijo que era “perrilla”, pues tenía un carácter muy fuerte.

“Marcela definitivamente ya no me volvió hablar, ya no me enseña a los niños y no pasa nada”

Leticia Guajardo