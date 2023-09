Acusan a Santa Fe Klan de mandar a golpear a fan, pero él tiene otros datos ¿Qué pasó? Esto se sabe.

Santa Fe Klan -de 23 años de edad- es conocido por hacer eventos gratis en León, Guanajuato, lugar donde nació.

Pero tal parece que uno de estos conciertos se salió de control, pues un fan asegura que el cantante lo mandó golpear y terminó con varias lesiones en la cabeza.

El usuario de Instagram llamado Bravo Yums, denunció que acudió a un evento organizado por Santa Fe Klan, el pasado viernes 22 de septiembre.

Fue ahí que el fan pidió una fotografía a Santa Fe Klan y le pidieron mostrar su celular, después se lo pasaron a Santa Fe Klan, quien reaccionó agresivo.

“El día viernes 22 de septiembre asistí a el baile que realizó Santa Fe Klan me acerqué a tomarme una foto(...) me preguntaron con qué teléfono sería se los entregue y cuando se lo pasan a Santa Fe se porta de una manera agresiva a decirme que ya le cayera a la Ver...”

El cantante corrió con groserías a su fan, por lo que el joven sólo pidió que le dieran su celular.

Santa Fe Klan le habría respondido agresivo que no le daría nada y comenzaron ‘hacerse de palabras’.

“Me saco de onda su reacción pero igual le dije que sin problema y que me regresara mi cel a lo que contesto con maldiciones que no me regresaría nada. e enoje y le conteste en cuanto me volteo el grita (...) me tiran caguamasos y me empiezan a golpear entre toda su Banda”

Fan golpeado por Santa Fe Klan