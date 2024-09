Agustín Fernández, de 34 años de edad, llamó “broma” a la terrible burla que hizo sobre la desaparición de Andrea Otaolaurruchi, ex integrante de Acapulco Shore.

A finales de marzo de 2024 se reportó la desaparición de la modelo e influencer Andrea Otaolaurruchi, de 25 años de edad, quien a la fecha sigue sin ser localizada.

La noticia sobre la ex integrante de Acapulco Shore cimbró al mundo del entretenimiento, ante los niveles de feminicidios que se registran en México.

Pese a ello, Agustín Fernández, ex habitante de La Casa de los Famosos México, se burló terriblemente del caso durante su estancia en el reality show.

Ahora que se le han pedido explicaciones, el ex integrante del Team Tierra parece seguir sin entender la seriedad de su acto, pues soltó otro decepcionante comentario.

Casi al inicio de La Casa de los Famosos 2024, Luis Potro Caballero, de 32 años, platicaba con integrantes del Team Tierra a quienes preguntó:

Mariana Echeverría -de 40 años- y Ricardo Peralta -de 34 años- se mostraron preocupados por el caso, pero Agustín Fernández decidió hacer una terrible “broma” sobre el asunto, misma que remató con una risa:

En redes sociales, el desafortunado comentario de Agustín Fernández fue reprobado por revictimizar a los familiares de Andrea Otaolaurruchi, al haber expuesto su dolor y trauma de forma masiva ante la desaparición aún sin resolver.

Ahora que está fuera de La Casa de los Famosos 2024, Agustín Fernández enfrentó los cuestionamientos de la prensa sobre su desafortunado comentario.

¿Qué dijo el también influencer? Con una risa nerviosa, el último eliminado de La Casa de los Famosos 2024 aseguró al periodista Eden Dorantes que hizo ese comentario sin saber de qué hablaban sus compañeros.

Asimismo, el ex habitante de La Casa de los Famosos 2024 aseguró que ya le había ofrecido disculpas a la familia de Andrea Otaolaurruchi, aunque dijo no estar seguro de haber hecho algo malo.

“No sabía ni que había una mujer..., ya le pedí disculpas a la familia [por] si dije algo malo, peri no sabía que existía ese caso, la verdad que no estaba informado de eso, Potro, pensé que estaba hablando de Acapulco Shore, de una escena o de otra cosa, no pensé que estaba hablando de eso”.

Agustín Fernández reiteró que ofreció disculpas a los familiares, aunque luego volvió a decir algo fuera de lugar, al pedir que se “tome con diversión todo”, pues sus palabras no fueron tan graves en un país como México, que registra de los mayores índices de violencia de género.

“Sí hice una tontería que se malinterpretó también, porque dije una tontería, le pedí disculpas ya a la familia, a todos, que no fue eso lo que quise decir, obviamente, el que me conoce sabe que no es así, pero nada, [hay que] tomarlo con diversión todo, que no es todo tan grave, no [hay que] dejarse influir tanto por el hate”.

Agustín Fernández