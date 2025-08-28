La actriz estadounidense de 42 años de edad, Anne Hathaway impacta a todos por el estilo que mostró nada más ni menos que al caerse.

Pues en pleno rodaje de la película El diablo viste a la moda 2, la actriz Anne Hathaway tuvo un percance con su calzado que la hizo caer de las escaleras, pero donde sus reflejos volvieron a salvarla.

Así es como Anne Hathaway nos enseña que hasta para caer tiene estilo; esto le paso

A través de las redes sociales se ha viralizado Anne Hathaway, tras sufrir tremenda caída durante rodaje de la película El diablo viste a la moda 2, sin embargo, la actriz demostró que hasta para los accidentes tiene estilo.

Luego de que Anne Hathaway enfundada en su personaje de Andrea Sachs resbalara de las escaleras, tras romperse el tacón de sus zapatillas , momento que impacta y hace sufrir a muchos.

Aunque la cosas cambian para sorpresa de todos, luego de ver a Anne Hathaway levantarse de un salto con mucho estilo y decir “estoy bien”, mientras el equipo de producción corre para auxiliarla.

Sin duda un momento viral en el que la actriz Anne Hathaway vuelve a demostrar lo perfecta que es.

Annie fell today and broke one of her heels while filming ‘The Devil Wears Prada 2’ but she’s fine ❤️ pic.twitter.com/DzQrB0wRaO — Anne Hathaway Crave (@anniecrave) August 27, 2025

Anne Hathaway la reina de las caídas con estilo

Tras la caída con estilo de Anne Hathaway, la propia actriz se ha burlado de su penoso momento en el rodaje de El diablo viste a la moda 2.

Pues sin más Anne Hathaway recordó que las caídas son lo suyo desde tiempos memorables.

Al compartir Anne Hathaway un video comparando su reciente caída con la icónica escena en su debut en la película Diario de la princesa, donde vemos a la actriz caer de las gradas.

Escena de la caída en la que Anne Hathaway no actuó, sino fue un accidente real, pero al quedar una toma tan perfecta, se quedó en el corte de la película.