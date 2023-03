La influencer Karely Ruiz tuvo que ser internada en un hospital, hecho que preocupó a sus fans debido a que admitió estar pasándola mal últimamente.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 3 de marzo, día en el cual Karely Ruiz -de 21 años- compartió una foto de ella a través de sus redes sociales en la cual se le ve en la cama de un hospital conectada a una unidad intravenosa.

Instantes después haría una transmisión de Facebook Live para aclarar la situación a sus seguidores, quienes mostraron preocupación por su estado físico y de salud.

Pues lo único que sabían de la influencer era una publicación en su cuenta de Facebook en la que admitía estar muy “peda” , por lo que hubo quienes imaginaron lo peor.

Karely Ruiz internada en el hospital (Facebook | Karely Ruiz)

Karely Ruiz admite haberse pasado de copas, motivo por el cual terminó en el hospital

De acuerdo con la transmisión en vivo que hizo Karely Ruiz, admite ante sus seguidores haberse pasado de copas, motivo por el cual decidió ir en cuanto antes a un hospital.

Sin embargo, también dijo que su estadía en el hospital no sería muy prolongada, pues tenia un show en Irapuato y no quería quedarle mal a su público.

Por lo que solo estaba esperando a que la medicina le hiciera efecto para poder irse. De acuerdo con la influencer, bebió al grado de sentirse mareada y empezar a vomitar .

Al respecto dijo reconocer su error, comentando a demás que no volvería a tomar. Del mismo modo, dijo que últimamente no se ha sentido bien últimamente, pero no señaló los motivos.

Lo último que ha comentado Karely Ruiz respecto al tema son las recientes publicaciones que ha hecho en sus redes sociales.

Del mismo modo, la influencer también lanzó un mensaje a través de una de sus historias de Instagram. En la cual dice estar harta de que las personas se aprovechen de ella .

Karely Ruiz agradece a sus seguidores por la preocupación tras ser internada (Instagram | @karelyruiz)

Karely Ruiz ya había admitido tener problemas de estrés que le causaron alopecia

El pasado 16 de febrero de 2023, Karely Ruiz también dio de qué hablar entre sus seguidores, pues les daría a conocer que en las últimas semanas había estado atravesando problemas de estrés que le generaron alopecia.

Este anuncio lo compartió a través de sus redes sociales, en las cuales compartiría una foto muy a su estilo, posando con una sexy lencería en color rojo.

La única diferencia era que se mostraba con un nuevo corte de cabello, el cual le llegaba a penas por detrás de las orejas. Al respecto, Karely Ruiz rijo que tuvo que raparse por la alopecia que había comenzado a afectarla.