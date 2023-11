El odiado exnovio de Yeri Mua de 21 años de edad, Brian Villegas perdió su camioneta, esto fue lo que pasó

Brian Villegas perdió su camioneta tras incendiarse y quedar reducida a cenizas en la carretera Antón Lizardo, Boca del Río, Veracruz.

Fue durante la madrugada de este viernes que se registró el incidente donde la camioneta fue pérdida total y afortunadamente el influencer resultó ileso.

Brian Villegas es afortunado en los negocios, desafortunado en otras cosas, luego de una tragedia de la cual dijo es una prueba difícil.

Brian Villegas también conocido como “Paponas”, recientemente sufrió la pérdida devastadora de su camioneta en un aparatoso incidente.

A través de sus redes sociales, el influencer compartió la impactante noticia y lamentó la pérdida de su camioneta.

Expresando su determinación para superar esta difícil situación.

“No sé por qué me está pasando todo esto, lo único que sé es que las cosas materiales van y vienen y tengo las ganas suficientes para volver a ganármelas así tenga que volver a comenzar de cero. Dios me está poniendo pruebas difíciles, pero sé que es para un bien, sé que me está preparando para algo en el futuro”, escribió sobre en el vídeo que publicó.

Brian Villegas