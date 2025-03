¿Cuál es el estado de salud de Juan Pablo Velasco? El actor infantil de Papás por conveniencia lleva 11 días hospitalizado por esta razón.

A su corta edad, Juan Pablo Velasco alcanzó gran popularidad al interpretar al hijo de José Ron, Emiliano, en Papás por conveniencia.

El nombre de Juan Pablo Velasco -de 11 años de edad- se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que no estaba pasando un buen momento por su estado de salud.

En medio de todas las especulaciones, Juan Pablo Velasco compartió un video desde el hospital donde explicó más detalles sobre su estado de salud.

Aunque Juan Pablo Velasco se mostró confiado de que pronto podía salir del hospital, reportan que está enfermedad habría provocado que perdiera un proyecto.

En medio de las especulaciones sobre el estado de salud de Juan Pablo Velasco, el actor infantil compartió un video para hablar sobre su estado de salud.

Desde una cama en el hospital, Juan Pablo Velasco confesó que llevaba 11 días internado debido a que le encontraron un problema en su salud.

Juan Pablo Velasco explicó que le fue detectada una bacteria en la cadera, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía.

Aunque Juan Pablo Velasco señaló que se encontraba bien, dejó en claro que tras su operación debió seguir un tratamiento por lo que su proceso de recuperación lo tuvo que hacer desde el hospital.

Juan Pablo Velasco señaló que esperaba que este jueves 6 de marzo pudiera ser dado de alta para continuar con su proceso de recuperación desde casa.

“Llevo 11 días hospitalizado, se me metió una bacteria en la cadera. Me operaron y el tratamiento ha tenido que ser en el hospital. No me han dado de alta, pero mañana salgo (6 de marzo)”

Juan Pablo Velasco