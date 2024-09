¿Qué dijo Mario Bezares tras ganar La Casa de los Famosos 2024? “Quiero que me conozcan cómo soy” y lo logró, coinciden

La noche del 29 de septiembre llegó a su final La Casa de los Famosos 2024, reality show que coronó ganador a Mario Bezares.

Sí, Mario Bezares, a quien la audiencia de La Casa de los Famosos 2024 apoda cariñosamente ‘Mayo, Mayito’, derrotó en votos a Karime Pindter.

Tal y como se esperaba, un integrante del Team Mar se quedó con los muy deseados 4 millones de pesos.

Además de declararse sorprendido y lampareado por su triunfo en La Casa de los Famosos 2024, Mario Bezares celebró haber logrado su objetivo.

En una breve conversación con Pablo Chagra -de 31 años de edad-, Mario Bezares se dijo contento de haber logrado su objetivo el cual era mostrar su verdadero yo para derribar supuestos que se crearon a lo largo de 25 años.

“No quepo de la felicidad. Bendito sea Dios. (Antes de entrar dije) Yo quiero estar porque me han puesto etiquetas tontamente y quiero que me conozcan como soy, quiero que me conozcan tal y como soy”

Mario Bezares