Renata Notni -de 29 años de edad- y Diego Boneta negaron estar atravesando por una crisis de pareja.

Diego Boneta -de 34 años de edad- y Renata Notni estuvieron en medido de la polémica por estar discutiendo en público durante uno de los shows de Alejandro Fernández.

La pareja habló con la prensa sobre los rumores de separación que surgieron a raíz de dicha situación y aclararon lo sucedido.

Renata Notni y Diego Boneta han sido una de las parejas más seguidas y queridas por sus fans desde que comenzaron su relación hace tres años.

Sin embargo, como suele ocurrir con las parejas de celebridades, su vida amorosa ha sido objeto de constantes rumores.

En octubre 2024, las especulaciones sobre una crisis de pareja cobraron fuerza cuando los dos fueron captados en una acalorada discusión.

La pareja, que estuvo varios días en una isla brasileña, habló con la prensa y de inmediato negaron que su romance esté a punto de acabarse.

“Creo que todas las parejas tienen discusiones, y es algo totalmente normal, creo que es raro parejas que no pasen por esos momentos, y pues nada, es parte de una relación”

Renata Notni también se refirió al video que circuló en redes sociales en el que aparentemente se evidenciaban diferencias entre ambos.

“Somos una relación completamente normal, obviamente, pero justamente ese día, lo más chistoso de todo, es que, aunque parezca lo contario, ese día no estábamos discutiendo, pero sí discutimos, eso no quiere decir que no discutimos, sí discutimos, como todas las relaciones”.

Renata Notni