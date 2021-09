¿Por qué Ana Martín nunca tuvo hijos? Ella revela la razón (VIDEO)

En las últimas semanas la actriz Ana Martín ha dado mucho de qué hablar, pues desde que comenzó a dedicarle más tiempo a sus redes sociales, empezó a ganar más seguidores.

Debido a su gran talento y belleza, Ana Martín no tardó en alcanzar la fama.

Debido a esto, a lo largo de los años sus fans siempre se han cuestionado acerca de su vida personal; entre las dudas más frecuentes se encuentra ¿Por qué nunca tuvo hijos?

Ana Martín (@anamartin/Instagram)

Ana Martín: “El tener un hijo es un proyecto de vida”

A pesar de que el auge de su carrera llegó aproximadamente en la década de los 80′s, Ana Martín continúa tan activa como siempre.

Es por eso que hace algunos meses Ana Martín colaboró con Luisito Comunica para el podcast “En Cortinas” , proyecto del youtuber mexicano.

Durante el podcast tocaron varios temas; entre ellos la razón por la que Ana Martín nunca tuvo hijos; misma decisión que después de varios años generaría un sinfín de rumores acerca de su orientación sexual.

Fue de ese modo que Ana Martín confesó que no tuvo hijos porque “son un proyecto de vida”.

“Si yo no tuve hijos fue porque yo no tuve una infancia muy padre. El tener un hijo es un proyecto de vida. No es ‘Ya tuve al bebé por amor’. No no no no, espérame. Es un proyecto de vida” Ana Martín

Por su parte, Ana Martín estaba segura de que tener un hijo implica mucha responsabilidad ; así como dedicarle tiempo de calidad.

“Yo en los años 60′s decía ‘Yo pienso que si voy a tener un hijo, tendría que tener tanto tiempo porque no lo puedo dejar. Estoy trabajando, no lo voy a dejar con una nana porque no sé como vaya a funcionar. El dinero tiene que llegar, que tal si me peleo con el amor de mi vida y entonces nos agarramos a catorrazos y el niño como pelota de fútbol, de aquí pa’ ya’.” Ana Martín

Además, ella estaba todo el tiempo trabajando, no sabía si podría darle a su hijo el tiempo que necesita; por lo que decidió no tomar la decisión a la ligera.

“Si no le puedo dar un amor y no puedo estar ahí, no lo voy a tener” Ana Martín

Ana Martín, actriz. (Agencia México)

Ana Martín siempre fue responsable con su sexualidad; comenzó a tomar la pastilla anticonceptiva a los 21 años

Luego de eso, Ana Martín también reveló que se salió de su casa en la década de los 60′s, cuando ella tenía 21 años.

A pesar de que iba en contra de las costumbres de aquella época, Ana Martín decidió tomar el control de sus decisiones.

Así que buscó a un ginecólogo y le pidió que le recetara pastillas anticonceptivas.

“En los 60′s yo me salgo de mi casa y al día siguiente me fui con un ginecólogo y dije ‘Buenas tardes, ya no estoy en mi casa. Vengo a que me recete pastillas anticonceptivas porque voy a perder la virginidad’ 21 años” Ana Martín

De igual manera la actriz resalta que en esa época parecía ser una locura; pues las mujeres eran reprimidas para vivir su sexualidad.