Ana Martín se vuelve tendencia por fotografías y filosofía sobre el amor

La actriz mexicana, Ana Martín se convirtió en tendencia de Twitter después de que publicara una serie de fotografías de su juventud.

La actriz de 75 años, Ana Martín, rompió con Twitter después de que comenzó a publicar una serie de fotografías de su juventud.

Son al menos 9 fotografías que Ana Martín compartió de su pasado. Solo en una luce de niña y en el resto la actriz mostró sus dotes como modelo en su juventud .

Ana Martín comenzó a subir las fotografías desde el pasado 10 de junio, pero fueron las que compartió el lunes -21 de junio- las que encantaron a sus seguidores .

La fotografía que más gustó fue una en donde hace mención del look que se utilizaba en los 60′s, en donde Ana Martín posó sosteniendo una motocicleta.

El recuerdo tiene, hasta el momento, 64 mil 200 me gusta y más de 3 mil 900 retweets.

La siguiente fotografía es una en donde la actriz luce recostada en la arena de Acapulco.

“De joven y es que amo la playa. Siempre me escapaba a Acapulco”.

La fotografía de la juventud de Ana Martín tiene 26 mil 200 me gusta y 211 retweets.

Ana Martín mostró su alegría de convertirse en tendencia de Twitter, así como el haber logrado la verificación en la red social.

Al convertirse en tendencia, los usuarios de Twitter también se vieron impresionados por la filosofía de Ana Martín sobre el amor.

Ana Martín es una fiel usuaria de Twitter, quien utiliza sus post para expresas su sentir y pensar ante alguna situación. Además de hacerse memes.

Es por ello que la actriz suele compartir su filosofía de vida y sobre todo ante el amor, la cual dejó sorprendidos a más de uno en la red social.

Algunos de los tweets más congratulados de Ana Martín son:

“Nunca creí en eso de que ‘hasta que la muerte no separe’, creí más bien en el amor libre, querer a una persona sin llegar a comprometernos, tampoco significaba libertinaje, ya que siempre he llevado una vida tranquila dedicada a mi trabajo”.

Asimismo, explicó que su relación amorosa, más larga, duró 3 años y medio, debido a que decidía terminarlas cuando se acababa la pasión.

Además, comentó que por ello se parecía a su papá ‘Palillo’, pues ella también tuvo a todos los hombres y su papá a las mujeres.

El último tweet más gustado por los seguidores de Ana Martín, sobre su filosofía de amor propio y en pareja.

“Nunca dependí de un hombre, salí con todos, pero siempre pagué mis cosas, siempre trabajé y me he mantenido sola, por eso me valoraban, porque nunca sintieron que los necesitaba”.

