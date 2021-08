Ana Martín desea una muerte digna: tramita carta de desahucio

En una sincera entrevista que Ana Martín, de 75 años de edad, concedió al programa Hoy, la actriz sorprendió a su público al revelar que está preparándose para el día de su muerte .

Aprovechando que aún puede valerse por sí misma, Ana Martín, actriz de la telenovela “La desalmada”, asegura que está dejando todo arreglado para no molestar a nadie.

Y es que al no haber contraído nupcias a lo largo de su vida ni tener hijos, no desea convertirse en una carga para sus familiares o amigos, ella quiere una muerte digna.

Ana Martín, actriz. (Agencia México)

Ana Martin no quiere ser una carga

Por ello, Ana Martín está tramitando su carta de desahucio previniendo que sus últimos días los pase en cama padeciendo malestares derivados de alguna enfermedad.

“A esta edad pues digo: tengo mi seguro médico, pero si yo tengo este tipo de enfermedades (terminales) o me caigo y no reacciono, es donde, pues te duermen”, explica dejando entrever que ya tiene todo calculado.

Para quienes deseen seguir sus pasos, Ana Martín explica: “Tiene que ser en tus cinco sentidos y el chiste es que sea con notario, y tú se lo das a tu doctor”.

Y ante el “por qué así y no de otra manera” de su entrevistador, argumentó que no permitirá que nadie lleve una carga tan pesada.

“A ver… ¿quién me va a cuidar?, si no coordino, ya no funciono, no voy a ser una carga para nadie”, insistió y finalmente agradeció la preocupación y el cariño de sus seguidores.

Así como señaló que por el amor y respeto que le tiene a su público es por lo que cuenta parte de su vida privada:

“No soy un ejemplo, les estoy contando (mi vida) y se las seguiré contando, y los amo profundamente porque la gran pasión de mi vida ustedes me la dieron”, concluye.