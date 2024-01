Poncho de Nigris sabe que a través de las batallas en TikTok se puede ganar mucho dinero por lo que a fin de mantenerse vigente, pero sobre todo facturar, está buscando con quien pelear y si es con su mamá, mejor.

Por lo que tras decir que se alejaría de Leticia Guajardo, su mamá, Poncho de Nigris la vuelve a buscar para pelear por dinero y a su vez beneficiarse.

El influencer vuelve a echarle en cara el dinero que le da y asegura ella quiere que sus hijos trabajen para tenerla como reina.

Poncho de Nigris y su mamá, Leticia Guajardo (Instagram/@leticiagdn)

Poncho de Nigris se pelea en vivo con su mamá por el dinero

Durante una transmisión en vivo, Poncho de Nigris -de 47 años de edad- volvió a buscar a su mamá Leticia Guajardo -de 71 años de edad- para decirle que gracias a él tiene dinero y factura, además de tacharla de envidiosa.

Sin mencionar que sus peleas los están beneficiando, Poncho de Nigris comenzó a echarle en cara a su mamá el dinero que le da para sus gastos.

Debido a que su mamá se burlaba de la sobrada generosidad del influencer, le pidió regalarle la casa de sus sueños, por lo que Poncho de Nigris se cuelga de sus palabra para tacharla de envidiosa e interesada.

“Mi mamá no quiere que nos vaya bien, ella quiere que ganemos dinero y se lo demos”, acusa y enseguida presume lo bien que le va por lo que recientemente se compró una casa.

Así como le recuerda que él “la hizo” ya que gracias a él ganó seguidores, fama y factura en redes sociales, por lo que Leticia Guajardo se burla más y reprocha que la busque para decirle solo cosas negativas.

“¿Por qué me odias ahora? Me valorabas mucho ¿Por qué no buscas a tu papá?”, se queja Leticia Guajardo, pero Poncho de Nigris se desvive adulando a su progenitor y asegura la meterá en un asilo o un anexo.

Para empeorar las cosas, el exhabitante de La Casa de los Famosos México mete en el pleito a su esposa Marcela Mistral, de 35 años de edad, al reclamarle a su progenitora que hable mal de ella.

¿Peleas entre Poncho de Nigris y su mamá son reales?

Mientras que Poncho de Nigris aprovecha las cámaras para hablar mal de su mamá y ésta le sigue el juego, todo indica que la fórmula para ganar dinero no les durará mucho.

Y es que gente ya se dio cuenta que Poncho de Nigris y su mamá pelean para ganar dinero y publicidad.

“Este par hace lo que sea para monetizar y seguir vigentes”, “Es publicidad”, “Cumplen su cometido, ahí tuvieron a miles de gentes conectadas y nosotros viendo el chisme”,

“De eso viven y ustedes dandole vistas”, “Lo que hay que hacer para comer”, “Es puro show solo para monetizar”, “Esos dos son capaces de vender su vida privada para generar dinero”, expresan en redes sociales.