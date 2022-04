Poncho de Nigris se niega a hacer la vasectomía porque quiere mejorar la especie humana y asegura que esta dispuesto a congelar sus espermas porque tiene un buen gen.

A más de una semana de que se convirtió nuevamente en padre junto con Marcela Mistral, Poncho de Nigris se mostró muy feliz con su bebé Alfonso de Nigris, quien lleva su nombre en honor a su hermano fallecido.

Pese a que reveló que por el momento ya no quiere tener más hijos, Poncho de Nigris destacó que no está dispuesto a hacerse la vasectomía pues quiere que su gen se siga reproduciendo.

Desde que anunciaron que se convertirían nuevamente en papás, Poncho de Nigris y Marcela Mistral se han mostrado muy emocionados por esta nueva etapa en su vida.

En entrevista con varios medios, Poncho de Nigris se mostró muy emocionado con el nuevo miembro de su familia, aunque confesó que también se encuentra muy cansado.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Poncho de Nigris señaló que se encuentra muy contento con la llegada de su cuarto hijo.

Poncho de Nigris destacó que su hijo Alfonso de Nigris ha llegado con torta bajo el brazo pues afortunadamente se encuentra con varios proyectos en puerta.

Al ser cuestionado sobre si apoyaba a Marcela Mistral con los cuidados de su bebé, Poncho de Nigris señaló que se encuentra haciendo cargo de sus hijos pues su esposa se encuentra en proceso de recuperación.

Pese a que se mostró muy emocionado por su familia, Poncho de Nigris reveló que ya no van a seguir mejorando la especie ya que por el momento solo se quedarán con sus tres hijos.

De inmediato un reportero le cuestionó sobre si estaba dispuesto a hacerse la vasectomía, sin embargo, Poncho de Nigris destacó que él no desea realizarse este procedimiento.

Poncho de Nigris puntualizó que no está dispuesto a realizarse esa operación porque no sabe si en un futuro desee convertirse nuevamente en padre.

“No yo no, todavía no. Si se me antoja en un futuro ya estoy ruco, pero si se me antoja igual no quiero”

