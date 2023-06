Una persona está demostrando dotes en La Casa de los Famosos México, para sacar el chisme y esta vez Apio Quijano no se salvó y habló sobre su preferencia sexual.

Si en algo se ha visto envuelto Apio Quijano -de 46 años de edad-, es en las preguntas que se levantan sobre su sexualidad, pero ¿es bisexual?

El cantante de Kabah compartió qué pasa con su preferencia sexual y es que en La Casa de los Famosos México lo declaró, pero después se arrepintió de la etiqueta.

La preferencia sexual de Apio Quijano ha sido puesta en duda en más de una ocasión por sus fans, pero ya reveló todo en La Casa de los Famosos México.

Él mismo ha contado que en su infancia tuvo problemas en la escuela por tener una forma de ser muy femenina, esto debido a que en su familia la mayoría son mujeres.

Pero la realidad es que no es un tema que se haya terminado en la vida de Apio Quijano, pues aún hay varios que siguen diciendo o creyendo que es homosexual.

Sin embargo, sorprendió cuando María José -de 47 años de edad- contó que durante Kabah anduvo un tiempo con Apio Quijano y que incluso experimentaron sexualmente.

Ahora, estando dentro de La Casa de los Famosos México, el cantante fue cuestionado por varios de los integrantes hombres y dijo ser bisexual.

Pero poco después en una charla más íntima con una integrante de La Casa de los Famosos, explicó cuál es su problema con definir su preferencia sexual.

Apio Quijano presionado por las preguntas de sus compañeros en La Casa de los Famosos México, se definió como bisexual, pero luego se arrepintió de la etiqueta.

Ahora que Apio Quijano está dentro de La Casa de los Famosos México, una famosa habilidosa en sacar chisme le preguntó y este compartió su preferencia sexual.

Es Raquel Bigorra -de 48 años de edad-, la conductora que ha mostrado tener habilidad para sacar chismecito y Apio Quijano no se salvó.

En una plática que sostuvieron solo ellos dos en la sala de La Casa de los Famosos México, Apio Quijano negó ser bisexual, pues aunque le gustan los hombres y las mujeres, no se siente a gusto con la etiqueta.

“No puedo decir que soy cien por ciento gay porque me gustan las mujeres también, me gustan mucho, me he enamorado mucho de las mujeres, me encantan las mujeres (...) es que la etiqueta no, la etiqueta es cañona”

Apio Quijano, cantante.