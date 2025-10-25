Tras posponerse la boda, ahora se ha dado a conocer que la razón se debe a que el chef de 53 años de edad, Poncho Cadena no puede casarse con Litzy de 42 años de edad, porque sigue legalmente casado.

Según fuentes cercanas a la pareja, reveló que Poncho Cadena no ha podido dar por concluido el proceso legal de divorcio con su ex esposa, Marcela Morales -se desconoce su edad–.

Pues el divorcio de Poncho Cadena se habría alargado debido a que su ex esposa, Marcela Morales no está de acuerdo con la boda con Litzy.

Esto pese a que en un principio se dijo que Poncho Cadena y Marcela Morales mantenían una relación bastante buena, tras su separación.

Ya que Marcela Morales era su manager y llevaba la administración de las empresas de Poncho Cadena.

Sin embargo, ante la presencia de Litzy, la ex esposa Marcela Morales ha mostrado su descontento, por lo que entre los asuntos legales y pensiones para sus hijos, el divorcio con Poncho Cadena no se ha podido concretar.

Poncho Cadena y Litzy habrían suspendió su boda definitivamente

Ante la sorpresa noticia del retraso de la boda entre Poncho Cadena y Litzy, se dice que el enlace matrimonial ya no será.

Pues Poncho Cadena y Litzy habrían suspendido su boda definitivamente, debido a las complicaciones que se han dado alrededor del chef.

Por lo que según se dice que Litzy habría pensado mejor las cosas, pues al ver todas las complicaciones, la actriz y cantante ya no estaría tan dispuesta a seguir con su relación con Poncho Cadena.

Sin embargo, las fuentes aseguran que Poncho Cadena está muy enamorado de Litzy, hasta ahora la pareja no ha confirmado los rumores o desmentido.