Litzy y Poncho Cadena cancelaron su boda, la cual se llevaría a cabo el próximo sábado 11 de octubre.
A unos días de ver a la pareja prometiéndose amor eterno en el altar, Litzy anuncia la cancelación de su boda con Poncho Cadena, a quien conoció en MasterChef Celebrity.
La cantante admite que, al igual que el famoso Chef, ha priorizado sus compromisos frente a su vida amorosa.
“Según nosotros nos casábamos el 11 de octubre...¡Claro que no! Si no hemos preparado nada. Ha sido complicado porque los dos hemos estado del tingo al tango, afortunadamente, y pues hemos tenido que hacer otras cosas"Litzy
Aunado a esto, Litzy -de 42 años- y Poncho Cadena -de 53 años- tomaron la decisión de aplazar su boda por sus invitados.
La pareja da por hecho haber complicado la agenda de sus seres queridos por lo que aplazará su unión para que todos sus invitados puedan organizarse y acompañarlos en su día especial.
"Lo hicimos por la gente porque no avisamos con el suficiente tiempo. Tú sabes que cuando es una boda fuera de la ciudad pues la gente tiene que planificarse... Se nos hizo un poco cruel, avisarle a la gente dos semanas antes, nadie iba a ir"Lizty
Litzy y Poncho Cadena sí se van a casar
A poco de que Litzy confirmara la cancelación de su boda con Poncho Cadena, en redes sociales circuló un escandaloso rumor alrededor de ellos.
Por lo que Litzy aclara que sí se casará con Poncho Cadena; sin embargo, no han fijado la nueva fecha.
Lo que podría preocupar a sus fans, incluso desatar rumores, pero esto no le preocupa ya que no tiene prisa puesto que ya tiene un compromiso con el Chef.
"No hay prisa, ya sabemos que estamos juntos, que nos amamos, que todo está bien, que va caminando y que en algún momento lo podremos hacer"Litzy
En conclusión: es mentira que la cantante y el chef rompieron su compromiso definitivamente, la cancelación de su boda es por dos motivos:
- Por sus compromisos laborales no organización la boda que desean tener
- Porque sería una boda apresurada. Avisarían dos semanas antes a sus invitados que sí habría evento el 11 de octubre.
Finalmente, aunque Litzy habría revelado que tendría dos bodas, una en Ciudad de México y una en Los Cabos.
En esta ocasión, frente a la cámara del programa Los escuché con Alan Morales, la famosa no habló de dos uniones sino de una.