Zahie Téllez -de 50 años de edad- y Plutarco Haza ya se conocían; se reencontraron en MasterChef Celebrity 2025 tras 44 años de conocerse.

Aunque muchos creen que Plutarco Haza -de 52 años de edad- y la chef Zahie Téllez no se llevan bien, la realidad es otra.

Plutarco Haza y Zahie Téllez se conocen desde hace más de dos décadas y así lo presumieron.

La chef Zahie Téllez y Plutarco Haza se conocieron hace 44 años, cuando era niños y MasterChef Celebrity 2025 los reunió.

Zahie Téllez compartió un video en redes sociales, donde reveló que conoce a Plutarco Haza desde que tenía 6 años.

Ambos se conocieron en Mazatlán y llevaban una buena amistad, pero MasterChef Celebrity 2025 los volvió a reunir.

“Plutarco y yo nos conocemos desde que tenemos 6 años, hace miles de años en Mazatlán, no saben a su familia como la quiero”

Zahie Téllez expresó que es cercana a la familia de Plutarco Haza y le cuesta trabajo criticar su comida, pues hay veces que se quiere reír.

“Ahorita que lo veo en frente, lo veo yo muy seria y luego me quiero reír, y no puedo porque estoy en mi papel”

Plutarco Haza recordó que de niño lo apodaban “Pacho”, por lo que Zahie Téllez lo conoce así y le cuesta trabajo no reír cuando está cerca de él.

“Hay mucho cariño de por medio, pero sí tengo que ser y más con la gente que conozco tengo que ser más dura, porque si no la gente va a empezar: ‘ay es su consentido’ y no, no debe haber consentidos”

Zahie Téllez