Durante una entrevista a Platanito, el comediante aclaró las acusaciones de Gaby Ramírez y aseguró que ella ya se disculpó ya que fue presionada.

“Me dijo ‘Plátano disculpame, me lavaron la cabeza y me hicieron tratar de afectar y la regué’. No volvimos muy muy amigos otra vez Gaby y yo y ahí están los programas en donde vuelve a ir el bikini y condujimos los premios de la radio”

Platanito