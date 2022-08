Gaby Ramírez acusó de acoso sexual a Platanito y Gabby Taméz se unió a las acusaciones en contra del famoso payaso, por lo que reveló si demandará al comediante.

Hace unos días Gaby Ramírez contó su experiencia con Sergio Verduzco, conocido como Platanito, pues durante un sketch, el payaso tocó el pecho de la conductora.

Posteriormente la cantante Gabby Taméz alzó la voz y contó que cuando trabajó con Platanito, este le hacía insinuaciones, pero como no accedió, el comediante le hizo la ‘vida imposible’.

Durante una entrevista con el programa ‘Chismorreo’, contó que fue en 2014 cuando comenzó a trabajar en el programa de Platanito en Estrella Tv.

“La gente piensa que esto nunca salió, pero lo que les comento es que nunca fue un secreto, todo mundo lo sabía, inclusive yo iba y protestaba, y no pasaba nada” expresó Gabby Taméz sobre las acusaciones contra Platanito.

Gabby Taméz (Instagram/GabbyTamé)

¿Gabby Taméz piensa en demandar a Platanito?

La cantante mencionó que Platanito siempre la hostigó y también presentó una denuncia ante recursos humano de Estrella Tv, contra el baterista del grupo musical que tocaba en el programa del payaso.

“Platanito tiene mucho que ver porque mentalmente a mí me humillaba, me ofendía, muchas cosas pasaban” explicó Gabby Taméz.

La cantante mencionó que sí había pensado en contar su caso con Platanito, pero temía estar en controversias: “A mí no me gusta meterme en problemas, controversias o cosas turbias (...) Yo siempre alcé la voz, simplemente no lo había hecho público”.

Gabby Taméz menciona que no se sentía lista para hablar de lo que le había ocurrido con Platanito, pero al ver que Gaby Ramírez lo denunció, ella sentía que tenía que respaldar el relato de la conductora.

Platanito, Gabby Taméz (Especial)

Aclara que ella no piensa hacer una denuncia o solicitar un reparación del daño , simplemente quería que su testimonio avalara las palabras de Gaby Ramírez.

“A mí me gustaría que este señor ya no lo siga haciendo (...) Yo voy a llegar hasta donde se tenga que llegar porque quiero apoyar a esto que me hizo daño por mucho tiempo” Gabby Taméz

Menciona que ha recibido mensajes de excompañeros que la han felicitado por dar a conocer su testimonio y pueden avalarlo.

“Yo lo único que quiero hacer es levantar la voz, enviar el mensaje y que este señor deje de hacernos daños” dijo la cantante.

Hasta el momento Platanito no ha dado declaraciones directas de las acusaciones de acoso de Gaby Ramírez y Gabby Taméz.