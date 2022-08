Una denuncia más para Platanito, ahora es Melissa Martínez quien lo acusa de haberla citado de madrugada y en su camerino.

Tal y como lo había anticipado la cantante de 26 años de edad Gabby Taméz, es la conductora Melissa Martínez otra de las víctimas quien sale a hablar de su verdad con Platanito.

A través de una entrevista para el programa Chisme No Like, Melissa Martínez conductora del programa Mañana Latina habló del mal momento que paso.

A lo que Melissa Martínez de quien se desconoce su edad pero se sabe que es originaria de Colombia contó cómo fue una supuesta entrevista con Platanito en camerino y a altas horas de la madrugada.

El payaso Platanito (@platanitoshow / Instagram)

Melissa Martínez acusa a Platanito de citarla de madrugada y en su camerino; asegura que el comediante tiene ayuda de su equipo

La conductora de televisión Melissa Martínez no solo acusa a Platanito de citarla de madrugada y en su camerino, sino que también aseguró que el comediante de 50 años de edad tiene ayuda de su equipo para sus fechorías.

“Me pidieron una entrevista con él, cuando llegó su asistente me dijo que esperara porque ya esta en show, eran las 10, las 11, casi 12 de la noche y dije qué clase de reunión voy a tener con este señor” Melissa Martínez

Ante esto Melissa Martínez contó que esperó ya que sus asistentes insistieron que pronto sería la entrevista con Platanito, pero que para ella ya no era algo normal.

“Ve al camerino y ahorita que termine el show te va a tender en su camerino, como es que me va a atender en su camerino y a tales horas de la madrugada, aquí algo no está bien”. Melissa Martínez

Otra denuncia contra Platanito: Melissa Martínez acusa que la citó de madrugada y en su camerino (Instagram @melissa.martinez.oficial)

Momento en el que Melissa Martínez apuntó tuvo que escapar de la situación con una excusa, ya que no querían dejarla ir: “Cuando veo que es muy tarde, sacó el teléfono y les digo que mi hijo me está esperando en casa esa fue mi excusa porque no me querían dejar ir”.

A esto, la conductora Melissa Martínez señaló que es ridículo tener que pasar por este tipo de situaciones y en donde incluso señaló que Platanito podría tener ayuda de su equipo para propiciar este tipo de situaciones, un modus operandi.

“Que ridiculez que uno como mujer tenga que ir al medio artístico a una entrevista a medianoche en un camerino. Me fui, quedé muy enojada con la persona que me invitó (...) porque esa persona me falto al respeto para llevarme como la carnada”. Melissa Martínez

A lo que Melissa Martínez insistió que fue muy raro el trato que recibió desde su llegada, lo que la hizo sentir defraudada de aquellas personas que son parte del equipo de Platanito.

“Me sentí muy decepcionada, defraudada como muy burlada me llevastes para que alguien me fuera a manosear para un casting o audición, quede muy triste muy enojada” Melissa Martínez

Asimismo, la conductora de televisión Melissa Martínez recalcó que por su parte ella no ha tenido que recurrir a actos indebidos para conseguir un trabajo.